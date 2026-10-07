Неидеальный маникюр: Miu Miu показал новый бьюти-тренд

Miu Miu предложил забыть об идеально аккуратном маникюре. На показе весенне-летней коллекции 2027 года в Париже модели вышли на подиум с намеренно неидеальными ногтями - новым трендом эстетики messy beauty.

Как сообщает Wave RBC.UA, за маникюр отвечала всемирно известная японская нейл-артистка и звездный мастер маникюра Мэй Каваджири (Mei Kawajiri), известная в Instagram как @nailsbymei.

Как выглядел маникюр

Вместо привычного минималистического покрытия она сделала ставку на эффект несовершенства: красный лак оказался не только на ногтях, но частично на кутикуле и коже вокруг.

Маникюр от Miu Miu (фото: instagram.com/nailsbymei)

В результате маникюр выглядел так, будто его делали наспех перед выходом из дома - без стремления к идеальным линиям и без тщательного очищения кожи вокруг ногтевой пластины.

Маникюр от Miu Miu (фото: instagram.com/nailsbymei)

"Эстетика clean girl уже имела свой момент, а этот несовершенный образ - ее полная противоположность", - объяснила Каваджири Vogue.

Этот бьюти-прием стал частью общей концепции показа. Небрежный маникюр дополнили неряшливые прически, благодаря чему образы моделей выглядели максимально непринужденно.

Маникюр от Miu Miu (фото: instagram.com/nailsbymei)

Для Miu Miu и дизайнера Миуччи Прады такой подход стал очередной игрой с представлениями о "правильной" красоте. Если в последние годы clean girl aesthetic диктовала безупречную кожу, аккуратные ногти и отполированный внешний вид, то теперь мода демонстрирует другую сторону - красоту в умышленном несовершенстве.

Messy manicure вполне может стать одним из самых заметных бьюти-трендов нового сезона: красный лак, который нанесен немного небрежно, на этот раз не нужно исправлять.

Маникюр от Miu Miu (фото: instagram.com/nailsbymei)