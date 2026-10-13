Мереживо та асиметричні розрізи: Тіна Кароль у ефектній сукні від українського дизайнера
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Мереживо та асиметричні розрізи: Тіна Кароль у ефектній сукні від українського дизайнера

Для концерту співачка обрала ефектне вбрання від українського бренду UMAHANOVA, вартість якого становить 48 тисяч гривень

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Тіна Кароль (фото: пресслужба співачки)
Дата: 13 жовтня 2026

Співачка Тіна Кароль продовжує гастролювати Україною з концертною програмою на підтримку альбому "Кохання. Сльози. Маніфест". Артистка виступила в Кропивницькому, де не лише подарувала шанувальникам свої музичні хіти, а й привернула увагу сценічним вбранням від українського дизайнера.

Як повідомляє Wave RBC.UA, тур має для виконавиці особливе значення, адже присвячений також 20-річчю її творчого шляху.

Який образ здивував шанувальників

Для виступу в Кропивницькому співачка обрала вбрання від українського преміального бренду UMAHANOVA, заснованого дизайнеркою Вікторією Умахановою.

Образ побудований на контрасті ніжного мережива та фактурної екошкіри, завдяки чому він поєднує романтичні й зухвалі елементи.

Мереживо та асиметричні розрізи: Тіна Кароль у ефектній сукні від українського дизайнера
Тіна Кароль у сукні від українського преміального бренду UMAHANOVA (фото: instagram.com/tina_karol)

Сукня складалась з топа, мініспідниці з екошкіри з виразними асиметричними розрізами та сукні з глибоким вирізом і спідницею силуету годе. Таке поєднання створює багатошаровий образ, у якому акцент зроблено на силуеті та грі різних фактур.

Вартість вбрання, представленого на офіційному сайті UMAHANOVA, становить 48 тисяч гривень. Вибір українського бренду став ще одним прикладом того, як вітчизняні дизайнери формують сценічну моду для артистів, пропонуючи речі з виразним характером і нестандартними деталями.

Мереживо та асиметричні розрізи: Тіна Кароль у ефектній сукні від українського дизайнера
Сукня від бренду UMAHANOVA (фото: скриншот)

Своїми враженнями від концерту Тіна Кароль поділилася в соцмережах, залишивши короткий, але емоційний підпис: "Кропивницький, це було по-особливому".

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