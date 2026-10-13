Кружева и асимметричные разрезы: Тина Кароль в эффектном платье от украинского дизайнера

Певица Тина Кароль продолжает гастролировать по Украине с концертной программой в поддержку альбома "Любовь. Слезы. Манифест". Артистка выступила в Кропивницком, где не только подарила поклонникам свои музыкальные хиты, но и привлекла внимание сценическим нарядам украинского дизайнера.

Как сообщает Wave RBC.UA, тур имеет для исполнительницы особое значение, ведь посвящен также 20-летию ее творческого пути.

Какой образ удивил поклонников

Для выступления в Кропивницком певица выбрала наряды от украинского премиального бренда UMAHANOVA, основанного дизайнером Викторией Умахановой.

Образ построен на контрасте нежного кружева и фактурной экокожи, благодаря чему сочетает романтические и дерзкие элементы.

Тина Кароль в платье от украинского премиального бренда UMAHANOVA (фото: instagram.com/tina_karol)

Платье состояло из топа, мини-юбки из экокожи с выразительными асимметричными разрезами и платья с глубоким вырезом и юбкой силуэта годе. Такое сочетание создает многослойный образ, в котором акцент сделан на силуэте и игре разных фактур.

Стоимость наряда, представленного на официальном сайте UMAHANOVA, составляет 48 тысяч гривен. Выбор украинского бренда стал еще одним примером того, как отечественные дизайнеры формируют сценическую моду для артистов, предлагая вещи с выразительным характером и нестандартными деталями.

Платье от бренда UMAHANOVA (фото: скриншот)

Своими впечатлениями от концерта Тина Кароль поделилась в соцсетях, оставив краткую, но эмоциональную подпись: "Кропивницкий, это было по-особенному".