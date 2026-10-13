Магазин замість палацу: Massimo Dutti відкрив розкішний простір у Римі

Іспанський бренд Massimo Dutti відкрив новий флагманський магазин у самому серці Рима. Для цього обрали історичний Palazzo Ruspoli - палац XVI століття на знаменитій торговельній вулиці Віа дель Корсо.

Як виглядає новий магазин та чим він особливий, розповідає Wave RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram-акаунт Massimo Dutti .

Як виглядає новий магазин Massimo Dutti

Флагманський простір площею понад 2 тисячі квадратних метрів розташований за адресою Via del Corso, 418.

Головною особливістю магазину стала його історична архітектура. Під час реставрації майстри зберегли оригінальні склепінчасті стелі, декоративне оздоблення, арки та монументальні сходи палацу.

Інтер'єр доповнили сучасними меблями з дерева, великими килимами, мінімалістичними конструкціями для демонстрації одягу та м'яким освітленням.

Завдяки такому рішенню історичні деталі залишаються головним акцентом простору, а сучасний дизайн не відволікає увагу від архітектури.

У магазині представлені жіноча та чоловіча колекції Massimo Dutti. Для кожної з них облаштували окремі зони.

Окрім одягу та аксесуарів, відвідувачам доступний парфумерний відділ, а також книгарня з добіркою видань про мистецтво, моду, архітектуру та дизайн.

До створення книжкового простору залучили римську незалежну книгарню Leporello Books, яка підібрала близько 100 видань.

Покупцям також пропонують послуги персонального стиліста, консьєрж-сервіс для зберігання або доставки покупок та експресдоставку.

На честь відкриття влаштували модний показ

Офіційне відкриття магазину відбулося 10 жовтня 2026 року.

За два дні до цього, 8 жовтня, Massimo Dutti організував у стінах Palazzo Ruspoli показ нової колекції Limited Edition осінь-зима 2026/27.

У колекції представлені подовжені пальта, жакети, широкі штани, трикотажні вироби та сукні з легких тканин.

Основу палітри становлять чорний, шоколадний, сірий, бежевий та інші стримані відтінки.

Серед гостей показу були модель Розі Гантінгтон-Вайтлі та інші представники модної індустрії.

Massimo Dutti випередив відомі люксові бренди

Відкриття нового магазину відбулося на тлі зростання популярності іспанського бренду.

Згідно з рейтингом Lyst Index за другий квартал 2026 року, Massimo Dutti увійшов до десятки найпопулярніших модних брендів світу.

Марка піднялася одразу на вісім позицій і посіла 10-те місце, випередивши такі люксові бренди, як Chloé, The Row, Versace, Bottega Veneta, Celine та Loewe.

За даними Lyst, кількість пошукових запитів щодо Massimo Dutti за квартал зросла на 43%.

Серед чинників такого зростання аналітики називають популярність естетики середземноморського гардероба та появу знаменитостей в одязі бренду. Зокрема, Беллу Хадід помітили в образі від Massimo Dutti під час Каннського кінофестивалю.

Водночас перше місце в рейтингу зберіг Chanel, друге посів Miu Miu, а третє - Dior.

Lyst Index формується на основі попиту покупців, пошукової активності та популярності брендів у цифровому середовищі.

Таким чином, Massimo Dutti став одним із небагатьох представників доступнішого модного сегмента, якому вдалося потрапити до першої десятки поряд із провідними люксовими марками.