“Ми листувалися лише кілька тижнів тому”. Реакція акторів “Пуститися берега” на смерть ЕрДжея Мітта

ЕрДжей, як і його персонаж, мав церебральний параліч, та, як згадують його колеги, ніколи не дозволяв своїй недузі ставати проблемою. Його згадують, як приємного молодого чоловіка, якого буде не вистачати.

Американський актор ЕрДжей Мітт, який скоїв самогубство у віці 34 років, найбільше відомий своєю роллю у серіалі “Пуститися берега”. Там він зіграв Волтера Вайта-молодшого, сина головного героя Волтера Вайта, який повільно скочується в кримінальне життя поза законом.

Браян Кренстон

Актор, що зіграв Волтера Вайта, головного персонажа в серіалі, опублікував в інстаграм свої спогади про ЕрДжея.

Кренстон згадує, як познайомився з актором, коли тому було всього 14 років. Той був надзвичайно радий своїй ролі, підійшов до неї з рішучістю та відповідальністю і – маючи діагноз “церебральний параліч” – ніколи не дозволяв хворобі ставати перешкодою.

Завжди дослухався до порад “серіальних батьків”, хоч і іноді ігнорував іх, як і будь-який підліток.

“Ми листувалися лише кілька тижнів тому — домовлялися, коли зможемо зустрітися на обід. Не знаю, чи змінила б та зустріч його майбутнє… Але я точно знаю, що любив його і щиро радів спілкуванню з ним протягом усіх років роботи над серіалом і вже після того, як слава «Пуститися берега» вщухла… Мені бракуватиме тебе, сину”, – написав Браян Кренстон.

Наостанок актор закликав кожного, хто хоча б задумується про самогубство, звернутися за підтримкою та допомогою.

Аарон Пол

Актор, який зіграв другого головного героя в серіалі, Джессі Пінкмана, теж висловив співчуття та біль від смерті колеги. Його заяву опублікував The Hollywood Reporter.

“Я в розгубленості. У мене розбите серце через цю новину. ЕрДжей, я люблю тебе, мій друже. Тебе буде не вистачати. І тому, хто випадково це читає, будь ласка, знайте, що вас люблять, і ви не самотні. Завжди пам'ятай про це”, – сказав Пол.

Дін Норріс

Він зіграв Генка Шредера, дядька Волтера-молодшого, також поділився своїми думками з The Hollywood Reporter. Він згадує, що завжди наглядав за ним на знімальному майданчику.

ЕрДжей Мітт та Дін Норріс (фото: Getty Images)

“Хоча ЕрДжей не грав мого телевізійного сина, я завжди наглядав за на ним, коли він був дитиною на знімальному майданчику. Він був чудовим молодим чоловіком, і його буде дуже не вистачати. Це так розбиває серце, що я не можу в це повірити. Думаю про нього та його сім'ю”, – розповів Норріс.