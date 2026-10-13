"Мы переписывались всего несколько недель назад". Реакция актеров "Во все тяжкие" на смерть ЭрДжея Митта

ЭрДжей, как и его персонаж, имел церебральный паралич, но, как вспоминают его коллеги, никогда не позволял своему недугу становиться проблемой. Его вспоминают как приятного молодого человека, которого будет не хватать.

Американский актер ЭрДжей Митт, совершивший самоубийство в возрасте 34 лет, наиболее известен своей ролью в сериале "Во все тяжкие". Там он сыграл Уолтера Вайта-младшего, сына главного героя Уолтера Уайта, который медленно скатывается в криминальную жизнь вне закона.

Брайан Кренстон

Актер, сыгравший Уолтера Вайта, главного персонажа в сериале, опубликовал в инстаграме свои воспоминания об ЭрДжее.

Кренстон вспоминает, как познакомился с актером, когда тому было всего 14 лет. Тот был чрезвычайно рад своей роли, подошел к ней с решительностью и ответственностью и - имея диагноз "церебральный паралич" - никогда не позволял болезни становиться препятствием.

Всегда прислушивался к советам "сериальных родителей", хотя и иногда игнорировал их, как любой подросток.

"Мы переписывались всего несколько недель назад - договаривались, когда сможем встретиться на обед. Не знаю, изменила ли бы та встреча его будущее... Но я точно знаю, что любил его и искренне радовался общению с ним на протяжении всех лет работы над сериалом и уже после того, как слава "Пуститься берега" утихла... Мне будет тебя не хватать, сын."

В заключение актер призвал каждого, кто хотя бы задумывается о самоубийстве, обратиться за поддержкой и помощью.

Аарон Пол

Актер, сыгравший второго главного героя в сериале, Джесси Пинкмана, тоже выразил соболезнования и боль от смерти коллеги. Его заявление опубликовал The Hollywood Reporter.

"Я в растерянности. У меня разбито сердце из-за этой новости. ЭрДжей, я люблю тебя, мой друг. Тебя будет не хватать. И тому, кто случайно это читает, пожалуйста, знайте, что вас любят, и вы не одиноки. Всегда помни об этом", - сказал Пол.

Дин Норрис

Он сыграл Генка Шредера, дяди Уолтера-младшего, также поделился своими мыслями из The Hollywood Reporter. Он вспоминает, что всегда присматривал за ним на съемочной площадке.

ЭрДжей Митт и Дин Норрис (фото: Getty Images)

"Хотя ЭрДжей не играл моего телевизионного сына, я всегда присматривал за ним, когда он был ребенком на съемочной площадке. Он был прекрасным молодым человеком, и его будет очень не хватать. Это так разбивает сердце, что я не могу в это поверить. Думаю о нем и его семье", - рассказал Норрис.