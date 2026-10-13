Роги, маски та сукні-монстри: 8 образів з останніх Тижнів моди для натхнення на Геловін

Які образи з колекцій весна-літо 2027, представлених у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі, можна взяти за основу для Геловіну, розповідає Wave RBC.UA.

Напередодні Геловіну натхнення для святкового перевтілення можна шукати не лише у фільмах жахів, а й на модних подіумах. Під час останніх Тижнів моди дизайнери представили образи з незвичайними масками, гострими рогами, химерними прикрасами та силуетами, що нагадують фантастичних істот.

Matières Fécales - потойбічна королева

Французький бренд Matières Fécales представив одну з найтеатральніших колекцій Паризького тижня моди.

Дизайнери Ганна Роуз Далтон та Стівен Радж Бхаскаран перетворили площу Республіки на подіум, де показали колекцію під назвою "The 99 Percent".

Особливої уваги заслуговують образи з гострими головними уборами та металізованими тканинами.

Один із найефектніших виходів - золотиста сукня, доповнена скульптурним головним убором із загостреними елементами.

Золотиста сукня та гострий головний убір з показу Matières Fécales (фото: Getty Images)

Такий силует може стати натхненням для образу потойбічної королеви або фантастичної володарки темряви.

Головне тут - незвичайна форма головного убору, блиск металу та виразний макіяж.

Schiaparelli - сюрреалістична скульптура

Креативний директор Schiaparelli Деніел Розберрі продовжив експериментувати з формами людського тіла.

На паризькому показі з'явилися сукні та топи зі скульптурними елементами, які нагадували металеві обладунки.

Серед них - чорний ансамбль із незвичайним жорстким корсетом, що створює ефект фантастичної броні.

Скульптурний чорний корсет Schiaparelli (фото: Getty Images)

Для Геловіну такий образ можна переосмислити як футуристичну героїню, загадкову істоту або персонажку з фантастичного фільму.

Особливого ефекту додадуть темна помада, гладенька зачіска та металеві аксесуари.

Rick Owens - примара з майбутнього

Рік Оуенс представив у Парижі колекцію "Stone", в якій поєднав майже ангельські силуети, індустріальні матеріали та містичні символи.

Моделі виходили на подіум у довгих світлих сукнях, об'ємних конструкціях і дзеркальних окулярах-масках.

Деякі вбрання нагадували кокони, інші - крила фантастичних істот.

Містичний світлий силует із дзеркальною маскою Rick Owens (фото: Getty Images)

Це натхнення для тих, хто не хоче традиційного костюма відьми чи вампіра. Світле вбрання, незвичайний головний убір та футуристичні окуляри допоможуть створити образ загадкової примари з майбутнього.

Alexander McQueen - демонічна красуня

На Лондонському тижні моди бренд McQueen представив колекцію, в якій поєдналися готика, релігійні образи та естетика британської альтернативної культури.

Однією з найбільш пам'ятних деталей стали зачіски моделей: волосся уклали у високі гострі роги, які надавали образам майже демонічного вигляду.

Чорний образ із високими сріблястими рогами з показу Alexander McQueen (фото: Getty Images)

У поєднанні з чорними сукнями, строгими жакетами та металевими прикрасами такі зачіски створювали ефект персонажів із темної казки.

Для геловінської вечірки достатньо взяти за основу чорне вбрання та зробити акцент на незвичайній зачісці.

Chopova Lowena - відьми зі слов'янських легенд

Британський бренд Chopova Lowena цього сезону звернувся безпосередньо до надприродного світу.

Джерелом натхнення для дизайнерок Емми Чопової та Лори Ловени стали персонажі слов'янського фольклору - Баба-яга, Кікімора, русалки та інші міфічні істоти.

На подіумі з'явилися багатошарові спідниці, об'ємні рукави, хутряні елементи та незвичайні аксесуари.

Окрему увагу привертали макіяж і деталі зовнішності моделей: металеві зуби, штучні сльози та перламутрова шкіра.

Ця колекція - справжнє джерело натхнення для тих, хто хоче створити на Геловін образ лісової відьми, русалки або загадкової істоти з народних легенд.

Comme des Garçons - ожилий гарбуз

Рей Кавакубо представила у Парижі колекцію Comme des Garçons, у якій моделі нагадували рухомі артоб'єкти.

Особливо незвичайний вигляд мав об'ємний ансамбль із деніму. Його округла форма та загострені вирізи з червоними деталями нагадували величезний геловінський гарбуз.

Інші виходи були доповнені химерними коронами, штучним волоссям та складними тканинними конструкціями.

Саме цей показ може надихнути тих, хто хоче створити не класичний костюм, а справді екстравагантне перевтілення, яке межує із сучасним мистецтвом.

Grace Ling - фантастична птаха

На Тижні моди в Нью-Йорку дизайнерка Грейс Лінг представила колекцію "Oddities", присвячену контрастам між красою, силою та небезпекою.

Одним із найпомітніших став образ із металевою скульптурною конструкцією у формі птаха, поєднаною з білою драпірованою спідницею.

Такий ансамбль нагадував фантастичну істоту з крилами та гострими металевими деталями.

Металева птаха та біла спідниця бренду Grace Ling (фото: Getty Images)

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Для Геловіну це може стати ідеєю образу містичної птахи або героїні фантастичного всесвіту.

Основою перевтілення можуть бути сріблясті прикраси, блискучий топ та виразний макіяж.

Diesel - герой постапокаліптичної вечірки

Міланський показ Diesel став фінальним для Гленна Мартенса на посаді креативного директора бренду.

Дизайнер представив колекцію, натхненну атмосферою нічних вечірок.

На подіумі з'явилися речі з деформованими силуетами, рваними деталями, незвичайними вирізами та тканинами, що створювали ефект зношеного одягу.

Деякі комплекти виглядали так, наче їхні власники щойно пережили бурхливу ніч або опинилися у постапокаліптичному світі.

Для Геловіну це варіант перевтілення без складного костюма: потертий денім, багатошаровість, недбала зачіска та незвичайний макіяж можуть створити образ героя антиутопії.

Цьогорічні подіуми доводять, що для геловінського перевтілення необов'язково копіювати впізнаваних персонажів із кіно.

Іноді достатньо незвичайного аксесуара, експериментального макіяжу або однієї виразної деталі, щоб створити власний фантастичний образ.