Помер зірка серіалу "Пуститися берега" ЕрДжей Мітт: йому було 34 роки

Американський актор Рой Франк "ЕрДжей" Мітт III, відомий за роллю сина головного героя в серіалі "Пуститися берега", помер у 34 роки. За інформацією правоохоронців, він скоїв самогубство.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на TMZ .

Що відомо про смерть ЕрДжей Мітт

Як повідомив представник окружної влади, актора не стало в понеділок, 12 жовтня, у штаті Техас. Зазначається, що він вчинив самогубство.

Правоохоронці продовжують розслідувати обставини. Трагічну звістку також підтвердили представники зірки.

"З глибоким сумом повідомляємо про трагічну смерть улюбленого актора, благодійника та палкого захисника прав людей з інвалідністю", - зазначили вони.

ЕрДжей Мітт у стрічці "Дубова кімната" (кадр з фільму)

Чим відомий ЕрДжей Мітт

Актор здобув широку популярність завдяки ролі в кримінальній драмі "Пуститися берега" (Breaking Bad). Його персонаж - син учителя хімії Волтера Вайта, який поступово перетворюється на одного з найвідоміших наркоторговців у світі серіалу.

Мітт з'явився у 56 епізодах проєкту, який виходив на екрани з 2008 до 2013 року. Крім того, він знімався у фільмі "Дубова кімната" (The Oak Room), науково-фантастичному трилері "Повернення" (The Recall) та серіалі "Вартові справедливості" (The Guardians of Justice).

ЕрДжей Мітт у серіалі "Пуститися берега" (кадр з серіалу)

Як і його персонаж у "Пуститися берега", Мітт мав церебральний параліч. Він використовував свій досвід, щоб привертати увагу до проблем представлення людей з інвалідністю в індустрії розваг.

"Спираючись на власний досвід життя з церебральним паралічем, він надав цій ролі автентичності та створив платформу для підвищення обізнаності про інвалідність та інклюзію", - додали його представники.

Мітт протягом п'яти років зустрічався із Кеннеді Суарес. У 2025 році він освідчився коханій.