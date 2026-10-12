Умер звезда сериала "Во все тяжкие" Ар-Джей Митт: ему было 34 года

Американский актер Рой Франк "Ар-Джей" Митт III, известный по роли сына главного героя в сериале "Во все тяжкие", умер в 34 года. По информации правоохранителей, он совершил самоубийство.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на TMZ .

Что известно о смерти Ар-Джей Митт

Как сообщил представитель окружных властей, актера не стало в понедельник, 12 октября, в штате Техас. Отмечается, что он совершил самоубийство.

Правоохранители продолжают расследовать обстоятельства. Трагическое известие также подтвердили представители звезды.

"С глубокой грустью сообщаем о трагической смерти любимого актера, благотворителя и пылкого защитника прав людей с инвалидностью", - отметили они.

Ар-Джей Митт в фильме "Дубовая комната" (кадр из фильма)

Чем известен Ар-Джей Митт

Актер снискал широкую известность благодаря роли в криминальной драме "Во все тяжкие" (Breaking Bad). Его персонаж - сын учителя химии Уолтера Вайта, который постепенно превращается в одного из самых известных наркоторговцев в мире сериала.

Митт появился в 56 эпизодах проекта, выходившего на экраны с 2008 по 2013 год. Кроме того, он снимался в фильме "Дубовая комната" (The Oak Room), научно-фантастическом триллере "Возвращение" (The Recall) и сериале "Стражи справедливости" (The Guardians of Justice).

Ар-Джей Митт в сериале "Во все тяжкие" (кадр из сериала)

Как и его персонаж в "Во все тяжкие", Митт имел церебральный паралич. Он использовал свой опыт, чтобы привлекать внимание к проблемам представления людей с инвалидностью в индустрии развлечений.

"Опираясь на собственный опыт жизни с церебральным параличом, он предоставил эту роль подлинности и создал платформу для повышения осведомленности об инвалидности и инклюзии", - добавили его представители.

Митт в течение пяти лет встречался с Кеннеди Суарес. В 2025 году он сделал предложение любимой.