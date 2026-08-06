Chanel знову очолив рейтинг найгарячіших брендів світу: хто ще потрапив до топу

Chanel вкотре підтвердив статус одного з найвпливовіших модних домів світу, очоливши рейтинг найгарячіших брендів. Водночас у другому кварталі кілька компаній продемонстрували стрімке зростання популярності.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на рейтинг Lyst .

Що відомо про рейтинг Lyst Index

Світова fashion-індустрія продовжує змінюватися. Сьогодні люксові бренди змагаються не лише за продажі, а й за увагу аудиторії у цифровому просторі.

Згідно з новим рейтингом Lyst Index за другий квартал 2026 року, лідером серед найгарячіших модних брендів світу знову став Chanel.

Рейтинг формують на основі аналізу поведінки понад 160 мільйонів користувачів платформи Lyst. Експерти оцінюють кілька показників, серед яких попит на продукцію, рівень зацікавленості брендом і його вплив у цифровому середовищі.

Chanel утримує перше місце, а Miu Miu повернувся до топу

Chanel зберіг першість завдяки високому інтересу до нових колекцій Coco Beach та Métiers d’Art 2026. Окремо зріс попит на аксесуари французького дому - кількість пошуків сонцезахисних окулярів Chanel на платформі Lyst збільшилася на 70% за один квартал.

Другим головним успіхом сезону став Miu Miu, який піднявся одразу на дві позиції. Зростання інтересу пов’язують із популярністю в’язаних сумок бренду та гучною колаборацією з New Balance.

Одним із найпомітніших моментів стала поява тенісистки Coco Gauff під час Вімблдону в речах із колаборації Miu Miu та New Balance. Цей момент показав, наскільки сильно культурні події та поява знаменитостей можуть впливати на популярність fashion-брендів.

Третю сходинку рейтингу посів Dior. Також до топ-5 увійшли Saint Laurent, Gucci та Prada.

Рейтинг найгарячіших брендів за 2 квартал 2026 (скриншот)

Які бренди стали відкриттям сезону

Одним із найпомітніших дебютів у рейтингу стала марка Phoebe Philo. Бренд уперше потрапив до Lyst Index, а інтерес аудиторії до нього за квартал зріс на 29%.

Стрімкий прорив здійснив Massimo Dutti - бренд піднявся одразу на вісім позицій, тоді як Celine зріс на п’ять сходинок у рейтингу.

Також до списку повернувся Jacquemus, який очолив тренд на одяг в середземноморському стилі. Разом із Zimmermann та Issey Miyake, у яких цього кварталу були найпопулярніші товари, він став одним із представників цього напряму.