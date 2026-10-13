Магазин вместо дворца: Massimo Dutti открыл роскошное пространство в Риме

На площади более 2 тысяч квадратных метров обустроили не только отделы одежды, но и книжный магазин, парфюмерное пространство и персональные сервисы для покупателей
Испанский бренд Massimo Dutti открыл новый флагманский магазин в самом сердце Рима. Для этого выбрали исторический Palazzo Ruspoli - дворец XVI века на знаменитой торговой улице Виа дель Корсо.
Как выглядит новый магазин и чем он особенный, рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт Massimo Dutti.
Флагманское пространство площадью более 2 тысяч квадратных метров расположено по адресу Via del Corso, 418.
Главной особенностью магазина стала его историческая архитектура. Во время реставрации мастера сохранили оригинальные сводчатые потолки, декоративную отделку, арки и монументальные лестницы дворца.
Интерьер дополнили современной мебелью из дерева, большими коврами, минималистическими конструкциями для демонстрации одежды и мягким освещением.
Благодаря такому решению, исторические детали остаются главным акцентом пространства, а современный дизайн не отвлекает внимание от архитектуры.
В магазине представлены женская и мужская коллекция Massimo Dutti. Для каждой из них обустроили отдельные зоны.
Кроме одежды и аксессуаров, посетителям доступен парфюмерный отдел, а также книжный магазин с подборкой изданий об искусстве, моде, архитектуре и дизайне.
К созданию книжного пространства привлекли римский независимый книжный магазин Leporello Books, подобравший около 100 изданий.
Покупателям также предлагают услуги персонального стилиста, консьерж-сервис для хранения или доставки покупок и экспресс доставку.
Официальное открытие магазина прошло 10 октября 2026 года.
Два дня до этого, 8 октября, Massimo Dutti организовал в стенах Palazzo Ruspoli показ новой коллекции Limited Edition осень-зима 2026/27.
В коллекции представлены удлиненные пальто, жакеты, широкие брюки, трикотажные изделия и платья из легких тканей.
Основу палитры составляют черный, шоколадный, серый, бежевый и другие сдержанные оттенки.
Среди гостей показа были модель Рози Гантингтон-Уайтли и другие представители модной индустрии.
Открытие нового магазина произошло на фоне растущей популярности испанского бренда.
Согласно рейтингу Lyst Index за второй квартал 2026 года, Massimo Dutti вошел в десятку самых популярных модных брендов мира.
Марка поднялась сразу на восемь позиций и заняла 10 место, опередив такие люксовые бренды, как Chloé, The Row, Versace, Bottega Veneta, Celine и Loewe.
По данным Lyst, количество поисковых запросов по Massimo Dutti за квартал выросло на 43%.
Среди факторов роста аналитики называют популярность эстетики средиземноморского гардероба и появление знаменитостей в одежде бренда. В частности, Беллу Хадид заметили в образе от Massimo Dutti во время Каннского кинофестиваля.
В то же время первое место в рейтинге сохранил Chanel, второе занял Miu Miu, а третье - Dior.
Lyst Index формируется на основе спроса покупателей, поисковой активности и популярности брендов в цифровой среде.
Таким образом, Massimo Dutti стал одним из немногих представителей более доступного модного сегмента, которому удалось попасть в первую десятку рядом с ведущими люксовыми марками.