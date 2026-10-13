Louis Vuitton презентував колекцію для "Реал Мадриду": як виглядає новий гардероб

Louis Vuitton представив нову колекцію парадного одягу та речей для "Реал Мадриду" на сезон 2026-2027. Це другий рік співпраці французького модного дому з одним із найвідоміших футбольних клубів світу.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA.

Як виглядає колекція Louis Vuitton для "Реала"

Лінійку розробили під керівництвом Фаррелла Вільямса, креативного директора чоловічої лінії бренду. Одяг призначений для чоловічої та жіночої футбольних команд, а також чоловічої баскетбольної команди клубу.

Серед гравців, які взяли участь у рекламній кампанії, - Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор, Джуд Беллінгем і Федеріко Вальверде. Колекція розрахована на офіційні заходи та подорожі.



До повсякденного гардероба увійшли двостороння нейлонова куртка з підкладкою та монограмою Louis Vuitton, темно-синій светр з круглим вирізом, бежеве поло, двосторонній ремінь і темно-синя кепка.

На куртці вишито емблему "Реала", а всередині розміщено персоналізовану етикетку з підписами обох брендів. Нові речі натхненні чоловічою капсульною колекцією Trunk Edition, яку модний дім представив у лютому 2026 року.

Для офіційних заходів футболісти отримали костюми з сорочкою в синьо-білу смужку або бежевим поло. Образ можна завершити кашеміровим пальто з постійної колекції Louis Vuitton. Воно має знімний шарф з монограмою бренду та ініціалами гравця.



Що відомо про співпрацю Louis Vuitton і "Реала"

Партнерство розпочалося у 2025 році. Модний дім став офіційним постачальником одягу для гравців поза футбольним полем, змінивши італійський бренд Zegna.

Співпраця охоплює чоловічу та жіночу футбольні команди, а також чоловічу баскетбольну команду. Тим часом ігрову форму футболістів "Реала" продовжує розробляти Adidas.

Louis Vuitton також співпрацює з Міжнародною федерацією футболу (FIFA) з 2010 року. Модний дім створює спеціальну скриню для зберігання та транспортування кубка чемпіонату світу з футболу.

Зазначимо, що 14 жовтня мадридський "Реал" в межах Ліги чемпіонів зіграє у Римі проти "Роми". До італійської столиці вони прибудуть вже в новому одязі від Louis Vuitton.