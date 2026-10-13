Louis Vuitton представил коллекцию для "Реал Мадрида": как выглядит новый гардероб

Louis Vuitton представил новую коллекцию парадной одежды и вещей для "Реал Мадрида" на сезон 2026-2027. Это второй год сотрудничества французского модного дома с одним из известнейших футбольных клубов мира.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

Как выглядит коллекция Louis Vuitton для "Реала"

Линейку разработали под руководством Фаррелла Уильямса, креативного директора мужской линии бренда. Одежда предназначена для мужской и женской футбольных команд, а также для мужской баскетбольной команды клуба.

Среди игроков, принявших участие в рекламной кампании, - Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Федерико Вальверде. Коллекция рассчитана на официальные мероприятия и поездки.



В повседневный гардероб вошли двусторонняя нейлоновая куртка с подкладкой и монограммой Louis Vuitton, темно-синий свитер с круглым вырезом, бежевое поло, двусторонний ремень и темно-синяя кепка.

На куртке вышита эмблема "Реала", а внутри размещена персонализированная этикетка с подписями обоих брендов. Новые вещи вдохновлены мужской капсульной коллекцией Trunk Edition, которую представил модный дом в феврале 2026 года.

Для официальных мероприятий футболисты получили костюмы с рубашкой в сине-белую полоску или бежевым поло. Образ можно завершить кашемировым пальто из постоянной коллекции Louis Vuitton. Она имеет съемный шарф с монограммой бренда и инициалами игрока.



Что известно о сотрудничестве Louis Vuitton и "Реала"

Партнерство началось в 2025 году. Модный дом стал официальным поставщиком одежды для игроков вне футбольного поля, сменив итальянский бренд Zegna.

Сотрудничество охватывает мужскую и женскую футбольные команды, а также мужскую баскетбольную команду. Тем временем игровую форму футболистов "Реала" продолжает разрабатывать Adidas.

Louis Vuitton также сотрудничает с Международной федерацией футбола (FIFA) с 2010 года. Модный дом создает специальный сундук для хранения и транспортировки кубка чемпионата мира по футболу.

Отметим, что 14 октября мадридский "Реал" в рамках Лиги чемпионов сыграет в Риме против "Ромы". В итальянскую столицу они прибудут уже в новой одежде от Louis Vuitton.