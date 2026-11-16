Gucci і Louis Vuitton намагаються повернути покупців: що змінилося в цінах і дизайні сумок

Gucci знизив ціни на частину сумок на тлі тривалого падіння продажів. У Франції одна з моделей подешевшала на 30%. Louis Vuitton поки зберігає ціни й намагається повернути інтерес покупців новими версіями знакових сумок.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на The Wall Street Journal .

Які сумки Gucci подешевшали

У липні невелика сумка Padlock Crystal з оздобленням із кристалів коштувала у Франції 3 500 євро. Тепер її ціна становить 2 450 євро.

Сумка Padlock Crysta (скріншот)

Vogue Business наводить ще один приклад. Шкіряна сумка Mercato середнього розміру на початку року коштувала 2 900 доларів.

У травні аналітики Bernstein помітили, що Gucci знизив її ціну приблизно на 20–25%.

"Ціни знизили на дуже обмежену кількість товарів", - пояснила фінансова директорка Kering, якій належить Gucci, Армель Пулу під час жовтневого дзвінка з аналітиками.

Шкіряна сумка Mercato (скріншот)

За її словами, йдеться про вироби з попередніх сезонів. Відвідувачі магазинів купували їх разом із новинками, а середня ціна продажу товарів Gucci зросла в усіх регіонах.

За підрахунками The Wall Street Journal, продажі Gucci скорочувалися 13 кварталів поспіль.

У третьому кварталі 2026 року виручка бренду становила 1,29 млрд євро. Це на 6% менше, ніж роком раніше, за зіставними даними Kering.

На що ставить Louis Vuitton

За даними The Wall Street Journal, керівництво LVMH обговорює, як пожвавити продажі, і поки схиляється до того, щоб зберегти ціни Louis Vuitton. Сам бренд оновлює свої найупізнаваніші сумки.

До 130-річчя монограми модний дім представив жакард Monogram Emblème, створений за мотивами полотна з перших дорожніх скринь Louis Vuitton.

Жакард Monogram Emblème (скріншот)

Продажі підрозділу моди та шкіряних виробів LVMH, до якого входить Louis Vuitton, у третьому кварталі скоротилися на 5% у річному вимірі на зіставній основі. У групі зазначили, що на результати вплинуло уповільнення попиту в Китаї.

Що змінилося в попиті на люкс

За оцінкою Bernstein, понад половину виручки Gucci та Louis Vuitton приносять покупці, які витрачають на люксові товари 2–3 тисячі доларів на рік.

Ці клієнти стали обережнішими у витратах. Попит із боку найзаможніших покупців залишається стійким.

Аналітик Bernstein Лука Солка пояснив Vogue Business, що пряме зниження цін може послабити позиції люксового бренду.

Щоб повернути клієнтів, які купують дизайнерські речі час від часу, він пропонує великим модним домам розширити вибір виробів у доступнішому ціновому сегменті.