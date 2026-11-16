Gucci и Louis Vuitton пытаются вернуть покупателей: что изменилось в ценах и дизайне сумок

Gucci снизил цены на часть сумок на фоне продолжительного падения продаж. Во Франции одна из моделей подешевела на 30%. Louis Vuitton пока сохраняет цены и пытается вернуть интерес покупателей новыми версиями знаковых сумок.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на The Wall Street Journal .

Какие сумки Gucci подешевели

В июле небольшая сумка Padlock Crystal с украшением из кристаллов стоила во Франции 3 500 евро. Теперь ее цена составляет 2450 евро.

Сумка Padlock Crysta (скриншот)

Vogue Business приводит еще один пример. Кожаная сумка Mercato среднего размера в начале года стоила 2900 долларов.

В мае аналитики Bernstein заметили, что Gucci снизил ее цену примерно на 20–25%.

"Цены снизили на очень ограниченное количество товаров", - объяснила финансовая директор Kering, которой принадлежит Gucci, Армель Пулу во время октябрьского звонка с аналитиками.

Кожаная сумка Mercato (скриншот)

По ее словам, речь идет о изделиях из предыдущих сезонов. Посетители магазинов покупали их вместе с новинками, а средняя цена продаж товаров Gucci выросла во всех регионах.

По подсчетам The Wall Street Journal, продажи Gucci сокращались 13 кварталов подряд.

В третьем квартале 2026 года выручка бренда составила 1,29 млрд. евро. Это на 6% меньше, чем годом ранее, по сопоставимым данным Kering.

На что ставит Louis Vuitton

По данным The Wall Street Journal, руководство LVMH обсуждает, как оживить продажи, и пока склоняется к тому, чтобы сберечь цены Louis Vuitton. Сам бренд обновляет свои самые узнаваемые сумки.

К 130-летию монограммы модный дом представил жаккард Monogram Emblème, созданный по мотивам полотна из первых дорожных ящиков Louis Vuitton.

Жаккард Monogram Emblème (скриншот)

Продажи подразделения моды и кожаных изделий LVMH, в которое входит Louis Vuitton, в третьем квартале сократились на 5% в годовом исчислении на сопоставимой основе. В группе отметили, что на результаты повлияло замедление спроса в Китае.

Что изменилось в спросе на люкс

По оценке Bernstein, более половины выручки Gucci и Louis Vuitton приносят покупатели, тратящие на люксовые товары 2–3 тысячи долларов в год.

Эти клиенты стали более осторожными в расходах. Спрос со стороны самых богатых покупателей остается устойчивым.

Аналитик Bernstein Лука Солка объяснил Vogue Business, что прямое понижение цен может ослабить позиции люксового бренда.

Чтобы вернуть клиентам, покупающим дизайнерские вещи время от времени, он предлагает большим модным домам расширить выбор изделий в более доступном ценовом сегменте.