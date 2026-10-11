Дуа Ліпа показала, з чим носити тренч восени: стильний вихід у Нью-Йорку

Дуа Ліпа та її чоловік Каллум Тернер провели суботній вихідний у Нью-Йорку, де їх помітили фотографи під час прогулянки із собакою. Для повсякденного виходу артистка обрала поєднання тренча, білих штанів і чорного взуття, яке може стати гарним натхненням для осіннього гардероба.

Як Дуа Ліпа пропонує носити тренч восени

Головним елементом її образу став довгий тренч кольору хакі. Під нього вона одягнула білу футболку та широкі білі штани.

Ефектності образу додали чорний ремінь із масивною пряжкою, шкіряні черевики на підборах та темні сонцезахисні окуляри.

Темні аксесуари створили контраст зі світлим одягом, завдяки чому аутфіт отримав збалансований вигляд.

У чому був Каллум Тернер

На прогулянці закохані продемонстрували різні підходи до повсякденного стилю. Актор обрав більш спортивний варіант повсякденного одягу.

Він з'явився в темно-сірій футболці та шортах із символікою футбольного клубу, а доповнив образ білими шкарпетками, кросівками з жовтими деталями та сонцезахисними окулярами.



З чим ще носити тренч восени

Приклад Ліпи демонструє, що тренч кольору хакі не обов'язково поєднувати лише з темними речами. Світлі кольорі допомагають урізноманітнити осінній гардероб і зробити верхній одяг основою для стильних комбінацій.

Один із цікавих варіантів - поєднати його з синіми джинсами, базовим верхом, кедами або черевиками в коричневих кольорах. Такий комплект підійде для прогулянок і щоденних справ.

З чим носити тренс восени 2026 (фото: instagram.com/jeanne_andreaa)

А поєднання тренча з молочними брюками, світлим светром і взуттям у коричневих відтінках допоможе створити яскравішу осінню палітру.

Для більш розслабленого, але все ще стриманого образу, можна обрати чорні штани, яскраву картату сорочку і черевики на масивній підошві.

Ще один варіант - носити тренч із трикотажною сукнею або шортами та чоботами.