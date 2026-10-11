Дуа Липа показала, с чем носить тренч осенью: стильный выход в Нью-Йорке

Певица соединила верхнюю одежду со светлыми базовыми вещами, создав модный образ для городской прогулки
Дуа Липа и ее муж Каллум Тернер провели в субботний выходной в Нью-Йорке, где их заметили фотографы во время прогулки с собакой. Для повседневного выхода артистка выбрала сочетание тренча, белых брюк и черной обуви, которое может стать хорошим вдохновением для осеннего гардероба.
Детальнее о модном примере звезды рассказывает Wave RBC.UA.
Главным элементом ее образа стал длинный тренч цвета хаки. Под него она надела белую футболку и широкие белые брюки.
Эффектности образу добавили черный ремень с массивной пряжкой, кожаные ботинки на каблуке и темные очки.
Темные аксессуары создали контраст со светлой одеждой, благодаря чему аутфит получился сбалансированным.
На прогулке влюбленные продемонстрировали разные подходы к повседневному стилю. Актер выбрал более спортивный вариант повседневной одежды.
Он появился в темно-серой футболке и шортах с символикой футбольного клуба, а дополнил образ белыми носками, кроссовками с желтыми деталями и очками.
Пример Липы показывает, что тренч цвета хаки не обязательно совмещать только с темными вещами. Светлые цвета помогают разнообразить осенний гардероб и сделать верхнюю одежду основой для стильных комбинаций.
Один из интересных вариантов - совместить его с синими джинсами, базовым верхом, кедами или ботинками коричневого цвета. Такой комплект подойдет для прогулок и повседневных дел.
А сочетание тренча с молочными брюками, светлым свитером и обувью в коричневых оттенках поможет создать более яркую осеннюю палитру.
Для более расслабленного, но все еще сдержанного образа можно выбрать черные брюки, яркую клетчатую рубашку и ботинки на массивной подошве.
Еще один вариант - носить тренч с трикотажным платьем, шортами и сапогами.