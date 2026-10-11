Дуа Липа показала, с чем носить тренч осенью: стильный выход в Нью-Йорке

Дуа Липа и ее муж Каллум Тернер провели в субботний выходной в Нью-Йорке, где их заметили фотографы во время прогулки с собакой. Для повседневного выхода артистка выбрала сочетание тренча, белых брюк и черной обуви, которое может стать хорошим вдохновением для осеннего гардероба.

Как Дуа Липа предлагает носить тренч осенью

Главным элементом ее образа стал длинный тренч цвета хаки. Под него она надела белую футболку и широкие белые брюки.

Эффектности образу добавили черный ремень с массивной пряжкой, кожаные ботинки на каблуке и темные очки.

Темные аксессуары создали контраст со светлой одеждой, благодаря чему аутфит получился сбалансированным.



В чем был Каллум Тернер

На прогулке влюбленные продемонстрировали разные подходы к повседневному стилю. Актер выбрал более спортивный вариант повседневной одежды.

Он появился в темно-серой футболке и шортах с символикой футбольного клуба, а дополнил образ белыми носками, кроссовками с желтыми деталями и очками.



С чем еще носить тренч осенью

Пример Липы показывает, что тренч цвета хаки не обязательно совмещать только с темными вещами. Светлые цвета помогают разнообразить осенний гардероб и сделать верхнюю одежду основой для стильных комбинаций.

Один из интересных вариантов - совместить его с синими джинсами, базовым верхом, кедами или ботинками коричневого цвета. Такой комплект подойдет для прогулок и повседневных дел.

С чем носить тренч осенью 2026 (фото: instagram.com/jeanne_andreaa)

А сочетание тренча с молочными брюками, светлым свитером и обувью в коричневых оттенках поможет создать более яркую осеннюю палитру.

Для более расслабленного, но все еще сдержанного образа можно выбрать черные брюки, яркую клетчатую рубашку и ботинки на массивной подошве.

Еще один вариант - носить тренч с трикотажным платьем, шортами и сапогами.