Чорне міні й червоні сукні: Кім Кардашян та її племінниці показали образи в китайському стилі

Американська телезірка й бізнесвумен Кім Кардашян опублікувала нові кадри із сімейної подорожі до Китаю. На фотографіях її молодша донька Чикаго та дві племінниці позують в однаковому вбранні.

Про це розповідає Wave RBC.UA з посиланням на Instagram знаменитості.

Які фото показала Кім Кардашян

Нову добірку з подорожі зірка опублікувала 14 жовтня. Перший кадр вона присвятила власному образу: Кім позує біля барної стійки в чорній мінісукні з високим коміром і короткими рукавами.

Вбрання вона доповнила босоніжками зі шнурівкою, а волосся зібрала у високий пучок.

На наступних фотографіях з’явилися троє двоюрідних сестер: 8-річна Чикаго Вест, донька Кім і Каньє Веста, її ровесниця Тру Томпсон, донька Хлої Кардашян і Трістана Томпсона, та 9-річна Дрім - донька Роба Кардашяна й Блек Чайни.

Племінниці Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для спільних кадрів дівчата вдягнули червоні сукні в китайському стилі - з високими комірами, короткими рукавами та золотистими візерунками.

Образи доповнили схожими зачісками із зібраним волоссям і пасмами біля обличчя.

Окрім постановочних фотографій, Кардашян поділилася повсякденними моментами: діти їдять McDonald's у готельному номері та сміються, бігаючи коридорами.

Як родина провела подорож Азією

Раніше Кім показувала фотографії з Великої Китайської стіни. Там вона позувала разом із донькою, племінницями, сестрою Хлої та мамою Кріс Дженнер.

Для частини кадрів родина використала паперові парасолі.

Сама Кардашян обрала для цього виходу довгу сукню з відкритими плечима та візерунком у темно-синіх і землистих відтінках.

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кріс Дженнер з’явилася в сукні з квітковим принтом, а Хлої поєднала чорну сукню з білими кросівками.

Сімейство Кардашян у Китаї (фото: instagram.com/kimkardashian)

Маршрут сімейної подорожі також охопив Шанхай і Токіо. У Китаї родина відвідала Шанхайський Діснейленд, а в Японії - простір цифрового мистецтва teamLab Planets.