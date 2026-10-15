Черное мини и красные платья: Ким Кардашян и ее племянницы показали образы в китайском стиле

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашян опубликовала новые кадры по семейному путешествию в Китай. На фотографиях ее младшая дочь Чикаго и две племянницы позируют в одинаковом наряде.

Об этом рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram знаменитости.

Какие фото показала Ким Кардашян

Новую подборку по путешествию звезда опубликовала 14 октября. Первый кадр она посвятила собственному образу: Ким позирует у барной стойки в черном мини-платье с высоким воротником и короткими рукавами.

Наряды она дополнила босоножками со шнуровкой, а волосы собрала в высокий пучок.

На следующих фотографиях появились трое двоюродных сестер: 8-летняя Чикаго Вест, дочь Ким и Канье Веста, ее ровесница Тру Томпсон, дочь Хлои Кардашян и Тристана Томпсона, и 9-летняя Дрим - дочь Роба Кардашяна и Блэк Чак.

Племянницы Ким Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для совместных кадров девушки одели красные платья в китайском стиле - с высокими воротниками, короткими рукавами и золотистыми узорами.

Образы дополнили похожими прически с собранными волосами и прядями у лица.

Кроме постановочных фотографий Кардашян поделилась повседневными моментами: дети едят McDonald's в гостиничном номере и смеются, бегая по коридорам.

Как семья провела путешествие по Азии

Ранее Ким показывала фотографии с Большой Китайской стены. Там она позировала вместе с дочерью, племянницами, сестрой Хлои и мамой Крис Дженнер.

Для части кадров семья использовала бумажные зонты.

Сама Кардашян выбрала для этого выхода длинное платье с открытыми плечами и узором в темно-синих и землистых оттенках.

Ким Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Крис Дженнер появилась в платье с цветочным принтом, а Хлои соединила черное платье с белыми кроссовками.

Семейство Кардашян в Китае (фото: instagram.com/kimkardashian)

Маршрут семейного путешествия также охватил Шанхай и Токио. В Китае семья посетила Шанхайский Диснейленд, а в Японии - пространство цифрового искусства teamLab Planets.