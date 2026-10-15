Черное мини и красные платья: Ким Кардашян и ее племянницы показали образы в китайском стиле

Семья побывала у Великой Китайской стены и посетила Шанхай
Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашян опубликовала новые кадры по семейному путешествию в Китай. На фотографиях ее младшая дочь Чикаго и две племянницы позируют в одинаковом наряде.
Об этом рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram знаменитости.
Новую подборку по путешествию звезда опубликовала 14 октября. Первый кадр она посвятила собственному образу: Ким позирует у барной стойки в черном мини-платье с высоким воротником и короткими рукавами.
Наряды она дополнила босоножками со шнуровкой, а волосы собрала в высокий пучок.
На следующих фотографиях появились трое двоюродных сестер: 8-летняя Чикаго Вест, дочь Ким и Канье Веста, ее ровесница Тру Томпсон, дочь Хлои Кардашян и Тристана Томпсона, и 9-летняя Дрим - дочь Роба Кардашяна и Блэк Чак.
Для совместных кадров девушки одели красные платья в китайском стиле - с высокими воротниками, короткими рукавами и золотистыми узорами.
Образы дополнили похожими прически с собранными волосами и прядями у лица.
Кроме постановочных фотографий Кардашян поделилась повседневными моментами: дети едят McDonald's в гостиничном номере и смеются, бегая по коридорам.
Ранее Ким показывала фотографии с Большой Китайской стены. Там она позировала вместе с дочерью, племянницами, сестрой Хлои и мамой Крис Дженнер.
Для части кадров семья использовала бумажные зонты.
Сама Кардашян выбрала для этого выхода длинное платье с открытыми плечами и узором в темно-синих и землистых оттенках.
Крис Дженнер появилась в платье с цветочным принтом, а Хлои соединила черное платье с белыми кроссовками.
Маршрут семейного путешествия также охватил Шанхай и Токио. В Китае семья посетила Шанхайский Диснейленд, а в Японии - пространство цифрового искусства teamLab Planets.