Зимний отдых может быть не только об заснеженных горах и горнолыжных курортах. Для тех, кто ищет особые впечатления, мир предлагает частные шале в Альпах, роскошные курорты у океана и путешествия в культурные центры Азии.

Wave RBC.UA сообщает о 8 направлениях для зимнего сезона 2026 года.

Аспен, США

Аспен в штате Колорадо - один из самых известных горнолыжных курортов Северной Америки. Он привлекает не только возможности для катания, но и рестораны, роскошные гостиницы и активную светскую жизнь.

Для отдыха здесь предлагают частные резиденции и отели с доступом к горнолыжным трассам.

Аспен в штате Колорадо (фото: pinterest.com)

Санкт-Мориц, Швейцария

Швейцарский курорт Санкт-Мориц объединяет альпийские виды, зимние виды спорта и атмосферу традиционного европейского отдыха.

Кроме лыж и сноуборда, туристам предлагают прогулки по снежным маршрутам, катки и разнообразные события. Особенной локацией становится замерзшее озеро Санкт-Мориц, на котором зимой проводят конные гонки и матчи по поло.

Путешественники могут арендовать частные шале с персоналом и собственными зонами отдыха.

Санкт-Мориц, Швейцария (фото: tripmydream.ua)

Санкт-Мориц, Швейцария (фото: tripmydream.ua)

Куршевель, Франция

Французский Куршевель известен по горнолыжным трассам, ресторанам высокой кухни и гостиницам премиумкласса. Особенно популярен среди состоятельных туристов район Куршевель 1850 года.

Именно здесь сосредоточены роскошные отели, рестораны высокой кухни и частные шале с прямым доступом к горнолыжным трассам.

Отдых здесь не ограничивается катанием. Гости могут посещать спа-комплексы, частные гастрономические ужины, дегустировать вина и проводить вечера в ресторанах с авторской кухней.

Куршевель особенно подойдет тем, кто ценит сочетание активного досуга и изысканной атмосферы.

Куршевель, Франция (фото: pinterest.com)

Вистлер-Блэккомб, Канада

Вистлер-Блэккомб в Британской Колумбии - один из крупнейших горнолыжных курортов Северной Америки. Он подходит для семейных путешествий и компаний с разным уровнем подготовки к катанию.

Опытные лыжники могут исследовать более сложные маршруты, а новички заниматься с инструкторами. Помимо катания, в отеле есть спа-процедуры, рестораны, прогулки и другие зимние развлечения.

Среди дополнительных впечатлений - вертолетные экскурсии над горами, индивидуальные горные туры и ужины.

Церматт, Швейцария

Церматт привлекает туристов панорамными видами на гору Маттергорн и более спокойной атмосферой. Особенность курорта - ограничение автомобильного движения, благодаря чему здесь можно насладиться альпийскими видами без привычного городского шума.

Благодаря этому Церматт имеет более спокойную атмосферу, чем многие другие популярные горнолыжные центры. Передвигаться здесь можно пешком, электротранспортом или на специальных местных такси.

Туристы приезжают сюда ради катания на лыжах, горных прогулок и панорамных пейзажей. Также популярны рестораны прямо в горах, где можно провести несколько часов за обедом с видом на заснеженные вершины.

Дубай и Абу-Даби, ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты предлагают другой формат зимнего отпуска - с солнечной погодой, роскошными отелями, шоппингом и ресторанами.

Цены на отдых в ОАЭ в январе несколько снижаются по сравнению с декабрьскими. Это связано с понижением температуры воздуха и непродолжительными дождями.

Отдых в ОАЭ в январе не принесет желаемого счастья тем туристам, которые хотят достаточно накупаться в море. Температура воздуха снижается до +18°C.

Дубай подойдет тем, кто любит совмещать отдых с шоппингом, гастрономией и городской жизнью. Здесь расположены одни из самых известных отелей мира, включая Burj Al Arab Jumeirah и Atlantis The Palm.

Гости могут посещать рестораны высокой кухни, воспользоваться спа-комплексами, отправляться на яхтенные прогулки или исследовать пустыню.

Мальдивы

Мальдивы остаются одним из популярных направлений для зимнего отпуска в тепле. Он привлекает частными островами, виллами над водой, спа-центрами и возможностями для дайвинга.

Особенность местных курортов состоит в том, что многие из них расположены на отдельных островах. Поэтому выбор гостиницы фактически определяет весь формат отдыха: от ресторанов и спа до морских экскурсий и развлечений.

Мальдивские острова (фото: pinterest.com)

Киото, Япония

Киото предлагает альтернативу пляжному и горнолыжному отдыху. Зимой город привлекает более тихой атмосферой, традиционной японской кухней, храмами и культурными впечатлениями.

Туристы могут остановиться в роскошных реканах - традиционных японских отелях и заказать частные чайные церемонии, экскурсии с гидами и знакомство с местными ремеслами.