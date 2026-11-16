Балет замість подіуму:: Оксана Караванська влаштувала незвичний показ у Львівській опері

Українська дизайнерка Оксана Караванська представила ювілейну колекцію haute couture в незвичному форматі - поєднала модне дефіле з балетною виставою "Мавка" на сцені Львівської національної опери.

Wave RBC.UA повідомляє, що так бренд OKSANA KARAVANSKA відзначив три десятиліття своєї історії.

Модний показ на театральній сцені

Замість традиційного подіуму дизайнерка обрала театральну сцену, а модний показ зробила частиною балетної постановки. Глядачі побачили, як естетика високої моди переплітається з хореографією, музикою та театральним мистецтвом.

Основою для незвичного перформансу стала вистава "Мавка", створена за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки.

Балет на музику Вікторії Польової поставив режисер Василь Вовкун. Під час вистави моделі демонстрували нові творіння Караванської, а дизайнерські силуети, матеріали та фактури стали частиною сценічної дії.

Для дефіле також облаштували окремий подіум, який проходив безпосередньо між глядацькими місцями.

Показ дизайнерки Оксани Караванської (фото надано пресслужбою)

Показ дизайнерки Оксани Караванської (фото надано пресслужбою)

Показ дизайнерки Оксани Караванської (фото надано пресслужбою)

Показ дизайнерки Оксани Караванської (фото надано пресслужбою)

Що розповіла дизайнерка

За словами Оксани Караванської, за три десятиліття роботи вона вже експериментувала з різними просторами для своїх модних презентацій.

Серед них - театри, льодовий палац і навіть перекритий проспект Шевченка у Львові. Тож для ювілейної події дизайнерка вирішила вийти за межі звичного формату та об'єднати моду з балетом.

"Здавалося, я вже перепробувала все. Чи можна було це перевершити? Відповідь, як завжди, прийшла сама: роби експеримент, поєднай непоєднуване - так, як ти завжди робиш в одязі. Так моє ювілейне шоу інтегрувалося у високе мистецтво балету", - розповіла вона.

Дизайнерка Оксана Караванська (фото надано пресслужбою)

Ювілей пройшов під гаслом "30 років: модна історія, яка триває"

Караванська наголосила, що ніколи не орієнтувалася виключно на сезонні тенденції, натомість прагнула створювати речі, які залишатимуться актуальними протягом багатьох років і передаватимуться у спадок.

Дизайнерка також зазначила, що за цей час їй вдалося зберегти власний стиль і творчу незалежність, не підлаштовуючись під мінливі тренди. Вона переконана, що індивідуальність і якість мають більшу цінність, ніж швидкоплинна популярність.

Серед гостей вечора були співачка Оксана Білозір, блогери Ірина та Євген Путівленки, галеристка Христина Береговська, меценат Зіновій Козицький із дружиною, телепродюсерка Оксана Гнатишин, рестораторка Ольга Женчак, а також інші представники культурного та світського середовища.

Показ дизайнерки Оксани Караванської (фото надано пресслужбою)

Показ дизайнерки Оксани Караванської (фото надано пресслужбою)

Показ дизайнерки Оксани Караванської (фото надано пресслужбою)

Показ дизайнерки Оксани Караванської (фото надано пресслужбою)

Показ дизайнерки Оксани Караванської (фото надано пресслужбою)

Показ дизайнерки Оксани Караванської (фото надано пресслужбою)