Балет вместо подиума: Оксана Караванская устроила необычный показ во Львовской опере

Украинская дизайнерка Оксана Караванская представила юбилейную коллекцию haute couture в необычном формате - объединила модное дефиле с балетным спектаклем "Мавка" на сцене Львовской национальной оперы.

Wave RBC.UA сообщает, что так бренд OKSANA KARAVANSKA отметил три десятилетия своей истории.

Модный показ на театральной сцене

Вместо традиционного подиума дизайнер выбрала театральную сцену, а модный показ сделала частью балетной постановки. Зрители увидели, как эстетика высокой моды переплетается с хореографией, музыкой и театральным искусством.

Основой для необычного перформанса стал спектакль "Мавка", созданный по мотивам "Лесной песни" Леси Украинки.

Балет на музыку Виктории Полевой поставил режиссер Василий Вовкун. Во время представления модели демонстрировались новые творения Караванской, а дизайнерские силуэты, материалы и фактуры стали частью сценического действия.

Для дефиле также обустроили отдельный подиум, проходивший непосредственно между зрительскими местами.

Показ дизайнера Оксаны Караванской (фото предоставлено прессслужбой)

Показ дизайнера Оксаны Караванской (фото предоставлено прессслужбой)

Показ дизайнера Оксаны Караванской (фото предоставлено прессслужбой)

Показ дизайнера Оксаны Караванской (фото предоставлено прессслужбой)

Что рассказала дизайнерка

По словам Оксаны Караванской, за три десятилетия работы она уже экспериментировала с разными просторами для своих модных презентаций.

Среди них - театры, ледовый дворец и даже перекрытый проспект Шевченко во Львове. Поэтому для юбилейного события дизайнер решила выйти за пределы привычного формата и объединить моду с балетом.

"Казалось, я уже перепробовала все. Можно ли это превзойти? Ответ, как всегда, пришел сам: делай эксперимент, совмещай несочетаемое - так, как ты всегда делаешь в одежде. Так мое юбилейное шоу интегрировалось в высокое искусство балета", - рассказала она.

Дизайнерка Оксана Караванская (фото предоставлено прессслужбой)

Юбилей прошел под лозунгом "30 лет: продолжающаяся модная история"

Караванская подчеркнула, что никогда не ориентировалась исключительно на сезонные тенденции, но стремилась создавать вещи, которые будут оставаться актуальными в течение многих лет и будут передаваться по наследству.

Дизайнерка также отметила, что за это время ей удалось сохранить собственный стиль и творческую независимость, не подстраиваясь под меняющиеся тренды. Она убеждена, что индивидуальность и качество имеют большую ценность, чем быстротечная популярность.

Среди гостей вечера были певица Оксана Билозир, блоггеры Ирина и Евгений Путивленко, галеристка Кристина Береговская, меценат Зиновий Козицкий с женой, телепродюсер Оксана Гнатышин, ресторатор Ольга Женчак, а также другие представители культурной и светской среды.

Показ дизайнера Оксаны Караванской (фото предоставлено прессслужбой)

Показ дизайнера Оксаны Караванской (фото предоставлено прессслужбой)

Показ дизайнера Оксаны Караванской (фото предоставлено прессслужбой)

Показ дизайнера Оксаны Караванской (фото предоставлено прессслужбой)

Показ дизайнера Оксаны Караванской (фото предоставлено прессслужбой)

Показ дизайнера Оксаны Караванской (фото предоставлено прессслужбой)