Зірки "Гаррі Поттера" звернулися до українців: "Сподіваюся, це подарує радість"

Брати Джеймс та Олівер Фелпси, які зіграли Фреда та Джорджа Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, звернулися до українських глядачів із побажанням.

Актори дали ексклюзивне інтерв'ю Wave RBC.UA з нагоди виходу третього сезону шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки", де вони виступають ведучими.

Що брати Фелпси побажали українським глядачам

Актори розповіли, чим новий сезон кулінарного шоу може бути корисним українським поттероманам. Як пояснив Джеймс, програма може стати можливістю хоча б ненадовго відволіктися від повсякденних проблем.

"Гадаю, це чудовий спосіб відволіктися від усього, що вас зараз турбує. І протягом тих 42 хвилин програми ви можете подумати: "Що мені може сподобатися?" І уявити: "Що б я створив, якби готував ці випічки?" Наприклад, які інгредієнти туди додав би, що хотів би скуштувати", - поділився він.

Він також висловив сподівання, що шоу надихне глядачів провести час з близькими.

"Я справді сподіваюся, що перегляд програми подарує всім в Україні радість. Сподіваюся, що це також надихне вас зайти на кухню й спекти щось разом із родиною та друзями, створюючи щось нове. Гадаю, це будуть спогади, які ви запам'ятаєте надовго", - сказав він.



Як живуть брати Фелпси після "Гаррі Поттера"

Після виходу останнього фільму про Гаррі Поттера у 2011 році Джеймс та Олівер продовжили акторську кар'єру та почали пробувати себе в інших форматах.

Серед їхніх спільних проєктів - тревел-шоу Fantastic Friends, у якому вони подорожували різними країнами, знайомилися з місцевою культурою та зустрічалися з друзями.

Також вони разом вели подкаст Normal Not Normal. У ньому Джеймс та Олівер спілкувалися з відомими гостями про життя, кар'єру та досвід дорослішання на очах у публіки. Серед гостей були колеги з "Гаррі Поттера" та інші знаменитості.

Джеймс та Олівер Фелпси (кадр з трейлера "Чарівників випічки")

У 2021 році Джеймс та Олівер також з'явилися у фільмі Едгара Райта “Минулої ночі у Сохо” (Last Night in Soho).

Згодом брати повернулися до магічного світу у ролі ведучих кулінарного шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки". У ньому професійні кондитери створюють масштабні тематичні композиції за мотивами усім відомих історій.

Окрім роботи на телебаченні та в кіно, вони захоплюються подорожами й бігом. Обидва брали участь у спортивних забігах: Джеймс пробіг Лондонський марафон у 2023 році, а Олівер у 2025-му вперше подолав дистанцію Нью-Йоркського марафону.

В особистому житті брати також мають власні родини. Олівер у 2015 році одружився з Кеті Гампейдж. Пара виховує двох доньок - Отем та Емілію. Джеймс з 2016 року перебуває у шлюбі з коханою Аннікою Остл.