Звезды "Гарри Поттера" обратились к украинцам: "Надеюсь, это подарит радость"

Братья Джеймс и Оливер Фелпси, сыгравшие Фреда и Джорджа Уизли в фильмах о Гарри Поттере, обратились к украинским зрителям с пожеланием.

Что братья Фелпсы пожелали украинским зрителям

Актеры рассказали, чем новый сезон кулинарного шоу может быть полезен украинским поттероманам. Как пояснил Джеймс, программа может стать возможностью хотя бы ненадолго отвлечься от повседневных проблем.

"Думаю, это отличный способ отвлечься от всего, что вас сейчас беспокоит. И в течение тех 42 минут программы вы можете подумать: "Что мне может понравиться?" И представить: "Что бы я создал, если бы готовил эти выпечки?"

Он также выразил надежду, что шоу вдохновит зрителей провести время с близкими.

"Я действительно надеюсь, что просмотр программы подарит всем в Украине радость. Надеюсь, что это также вдохновит вас зайти на кухню и испечь что-то вместе с семьей и друзьями, создавая что-то новое. Думаю, это будут воспоминания, которые вы запомните надолго", - сказал он.



Как живут братья Фелпсы после "Гарри Поттера"

После выхода последнего фильма о Гарри Поттере в 2011 году Джеймс и Оливер продолжили актерскую карьеру и начали пробовать себя в других форматах.

Среди их совместных проектов – тревел-шоу Fantastic Friends, в котором они путешествовали по разным странам, знакомились с местной культурой и встречались с друзьями.

Также они вместе вели подкаст Normal Not Normal. В нем Джеймс и Оливер общались с известными гостями о жизни, карьере и опыте взросления на глазах у публики. Среди гостей были коллеги из Гарри Поттера и другие знаменитости.

Джеймс и Оливер Фелпси (кадр из трейлера "Волшебников выпечки")

В 2021 году Джеймс и Оливер также появились в фильме Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо" (Last Night in Soho).

Впоследствии братья вернулись в магический мир в роли ведущих кулинарного шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки". В нем профессиональные кондитеры создают масштабные тематические композиции по мотивам всех известных историй.

Кроме работы на телевидении и в кино, они увлекаются путешествиями и бегом. Оба участвовали в спортивных забегах: Джеймс пробежал Лондонский марафон в 2023 году, а Оливер в 2025 впервые преодолел дистанцию Нью-Йоркского марафона.

В личной жизни у братьев также есть собственные семьи. Оливер в 2015 году женился на Кэти Гампейдж. Пара воспитывает двух дочерей – Отем и Эмилию. Джеймс с 2016 года состоит в браке с любимой Анникой Остл.