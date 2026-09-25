Зірка "Термінатора 2" публічно звернувся до українців: що сказав актор

Американський актор Роберт Патрік, який зіграв культового Т-1000 у фільмі "Термінатор 2: Судний день", публічно висловив підтримку Україні. 67-річний артист побажав українцям якнайшвидшого завершення війни та перемоги.

Wave RBC.UA повідомляє, що відеозвернення Патрік записав під час поїздки на мотоциклі. На кадрах актор постав у звичному для байкера образі та звернувся до українців просто перед черговою поїздкою. Ролик поширили представники української мотоспільноти Harley-Davidson.

Що сказав актор

Мотоцикли займають особливе місце в житті Роберта Патріка. Актор є співвласником дилерського центру Harley-Davidson та активно підтримує мотоспільноту. Тож своє послання українцям він записав у максимально природній для себе атмосфері - перед поїздкою на байку.

"Ми молимося за український народ. Бажаємо, щоб війна закінчилася, щоб Україна перемогла. І продовжуйте їздити на Harley-Davidson! Продовжуйте їздити - саме так, як я зараз збираюся це зробити. Я обожнюю це", - сказав він.

Це не перший випадок, коли Патрік публічно підтримує Україну. Раніше актор уже звертався до українців зі словами підтримки та закликав допомагати TAPS Ukraine- організації, яка опікується родинами загиблих українських військових.

Де знімався Роберт Патрік

Американський актор здобув світову популярність завдяки ролі кіборга Т-1000 у культовому фільмі "Термінатор 2: Судний день".

Окрім цієї знакової ролі, він знімався у стрічках "Міцний горішок 2", "Перл-Гарбор" та "Ель Каміно: Пуститися берега", а також у популярних серіалах "Секретні матеріали", "Клан Сопрано" та "Миротворець".