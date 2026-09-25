Звезда "Терминатора 2" публично обратился к украинцам: что сказал актер

Wave RBC.UA сообщает, что видеообращение Патрик записал во время поездки на мотоцикле. На кадрах актер предстал в привычном для байкера образе и обратился к украинцам прямо перед очередной поездкой. Ролик распространили представители украинского мотосообщества Harley-Davidson.

Что сказал актер

Мотоциклы занимают особое место в жизни Роберта Патрика. Актер является совладельцем дилерского центра Harley-Davidson и активно поддерживает мотосообщество. Так что свое послание украинцам он записал в максимально естественной для себя атмосфере - перед поездкой на байке.

"Мы молимся за украинский народ. Желаем, чтобы война закончилась, чтобы Украина победила. И продолжайте ездить на Harley-Davidson! Продолжайте ездить - именно так, как я сейчас собираюсь это сделать. Я обожаю это", - сказал он.

Это не первый случай, когда Патрик публично поддерживает Украину. Ранее актер уже обращался к украинцам со словами поддержки и призвал помогать TAPS Ukraine-организации, которая занимается семьями погибших украинских военных.

Где снимался Роберт Патрик

Американский актер получил мировую известность благодаря роли киборга Т-1000 в культовом фильме "Терминатор 2: Судный день".

Кроме этой знаковой роли, он снимался в лентах "Крепкий орешек 2", "Перл-Гарбор" и "Эль Камино: Пуститься берега", а также в популярных сериалах "Секретные материалы", "Клан Сопрано" и "Миротворец".