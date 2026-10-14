Весілля серед виноградників: з’явилися нові фото святкування Даміано Давіда та Дав Кемерон

У мережі з’явилися нові фото з весілля італійського музиканта Даміано Давіда та американської акторки й співачки Дав Кемерон. Кадри показують оформлення святкування в Тоскані - від довгого червоного столу серед виноградників до деталей сервірування.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на фотодобірку організаторки весілля Алессандри Грілло в Instagram .

Що показали на нових фото

На знімках можна роздивитися довгий святковий стіл, розташований просто між рядами винограду.

Для оформлення обрали насичений червоний колір, який вирізняється на тлі зеленого ландшафту.

На загальному плані локацію показали під час заходу сонця, коли навколо вже засвітилися вогники.

Окремі кадри присвячені сервіруванню. У композиціях поєднали бордові квіти та грона винограду, а поруч із келихами розмістили світлі серветки з червоною вишивкою.

У каруселі також показали салон ретроавтомобіля - з дерев’яним кермом і бордовою оббивкою.

Як відбувалося святкування

Основною локацією весільного вікенду став комплекс Castiglion del Bosco поблизу Монтальчино в Тоскані.

Пара зареєструвала шлюб 24 вересня у міській ратуші Монтальчино. Наступного дня відбулася вітальна вечеря серед виноградників - саме для неї підготували довгий стіл із червоним оформленням.

Головну церемонію провели 26 вересня. Для неї Алессандра Грілло та її команда прикрасили руїни замку XII століття білими тканинами, зеленню, гортензіями й калами.

Які образи обрали наречені

На головній церемонії Дав Кемерон з’явилася у сукні Valentino, створеній спеціально для неї.

Образ доповнила чотириметрова фата, розшита кристалами й мікробісером у вигляді сузір’їв.

Даміано Давід обрав класичний костюм-трійку Giorgio Armani.

Для цивільної церемонії пара підготувала інші образи: музикант одягнув костюм кольору слонової кістки від Giuliva Heritage, а Кемерон - костюм Giorgio Armani з довгою накидкою.