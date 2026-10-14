Свадьба среди виноградников: появились новые фото празднования Дамиано Давида и Дал Кэмерон

В сети появились новые фото со свадьбы итальянского музыканта Дамиано Давида и американской актрисы и певицы Дав Кэмерон. Кадры показывают оформление празднования в Тоскане - от длинного красного стола среди виноградников до деталей сервировки.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на фотоподборку организатора свадьбы Алессандры Грилло в Instagram .

Что показали на новых фото

На снимках можно рассмотреть длинный праздничный стол, расположенный прямо между рядами винограда.

Для оформления выбрали насыщенный красный цвет, выделяющийся на фоне зеленого ландшафта.

На общем плане локацию показали во время заката, когда вокруг уже засветились огоньки.

Отдельные кадры посвящены сервированию. В композициях объединили бордовые цветы и кисти винограда, а рядом с бокалами разместили светлые салфетки с красной вышивкой.

В карусели также показали салон ретроавтомобиля - с деревянным рулем и бордовой обивкой.

Как происходило празднование

Основной локацией свадебного уик-энда стал комплекс Castiglion del Bosco вблизи Монтальчино в Тоскане.

Пара зарегистрировала брак 24 сентября в городской ратуше Монтальчино. На следующий день состоялся поздравительный ужин среди виноградников - именно для него подготовили длинный стол с красным оформлением.

Главную церемонию провели 26 сентября. Для нее Алессандра Грилло и ее команда украсили руины замка XII века белыми тканями, зеленью, гортензиями и калами.

Какие образы выбрали молодожены

На главной церемонии Дав Кэмерон появилась в платье Valentino, созданном специально для нее.

Образ дополнила четырехметровая фата, расшитая кристаллами и микробисером в виде созвездий.

Дамиано Давид избрал классический костюм-тройку Giorgio Armani.

Для гражданской церемонии пара подготовила другие образы: музыкант надел костюм цвета слоновой кости от Giuliva Heritage, а Кэмерон - костюм Giorgio Armani с длинной накидкой.