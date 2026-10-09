Телефонна книга на зап’ясті: Позитив показав незвичайний золотий Casio

Український співак Позитив, справжнє ім’я якого Олексій Завгородній, доповнив свій образ незвичайним ретрогодинником. На руці артиста помітили золотистий Casio з цифровим дисплеєм і вбудованою телефонною книгою.

Який годинник помітили у Позитива, скільки він коштує та чим особлива ця модель, розповідає Wave RBC.UA з посиланням на Threads-акаунт Cats and Watches .

Скільки коштує годинник Позитива

МодельCasio Data Bank DB-380G-1 отримала прямокутний чорний дисплей, золотистий корпус і браслет із нержавіючої сталі.

Годинник важить близько 48 грамів, а товщина його корпусу становить лише 8,6 міліметра.

Автор профілю про годинники cats_and_watches оцінив аксесуар приблизно у 110 євро. Це близько 5,5 тисячі гривень.

Водночас модель уже знята з виробництва, тому її ціна залежить від продавця, стану та комплектації.

На спеціалізованих міжнародних майданчиках вартість DB-380G-1 може бути як нижчою, так і значно вищою за зазначену суму.

Отже, 110 євро варто сприймати як орієнтовну ринкову оцінку, а не офіційну ціну Casio.

Скільки коштує годинник Позитива (фото: threads.com/@cats_and_watches)

У чому особливість моделі

Головна функція годинника Позитива - вбудований банк даних, розрахований на 30 контактів.

Для кожного запису можна було ввести ім’я довжиною до восьми символів і телефонний номер, що містить до 15 цифр.

Модель також підтримує автоматичне сортування записів і символи 13 мов. Серед них англійська, французька, італійська, німецька, іспанська, польська, турецька та інші.

Чому дизайн пов’язують із 1980-ми

Модель DB-380G-1 виконана в ретростилі, однак сама ідея зберігати контакти у наручному годиннику справді походить із 1980-х.

У 1984 році Casio представила моделі CD-40 і CD-401, які могли запам’ятовувати десять комбінацій імен та телефонних номерів.

Тоді подібний пристрій був особливо корисним для ділових людей, адже дозволяв носити найважливіші контакти просто на зап’ясті.

Уже наступного року компанія випустила годинники DBC-60 і DBC-600 із функціями телефонної книги та планувальника.

Вони могли зберігати до 50 номерів і нагадувати про заплановані справи.

Згодом мобільні телефони позбавили такі моделі практичної необхідності. Проте лінійка Data Bank залишилася впізнаваною завдяки футуристичному для свого часу дизайну, а її годинники перетворилися на ностальгійний модний аксесуар.