Телефонная книга на запястье: Позитив показал необычный золотой Casio

Украинский певец Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, дополнил свой образ необычным ретрочасом. На руке артиста был замечен золотистый Casio с цифровым дисплеем и встроенной телефонной книгой.

Какие часы заметили у Позитива, сколько они стоят и чем особенно эта модель, рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на Threads-аккаунт Cats and Watches .

Сколько стоят часы Позитива

Модель Casio Data Bank DB-380G-1 получила прямоугольный черный дисплей, золотистый корпус и браслет из нержавеющей стали.

Часы весят около 48 граммов, а толщина его корпуса составляет всего 8,6 миллиметра.

Автор профиля о часах cats_and_watches оценил аксессуар примерно в 110 евро. Это около 5,5 тысяч гривен.

В то же время, модель уже снята с производства, поэтому ее цена зависит от продавца, состояния и комплектации.

На специализированных международных площадках стоимость DB-380G-1 может быть как ниже, так и значительно выше указанной суммы.

Следовательно, 110 евро следует воспринимать как ориентировочную рыночную оценку, а не официальную цену Casio.

Сколько стоят часы Позитива (фото: threads.com/@cats_and_watches)

В чем особенность модели

Главная функция часов Позитив - встроенный банк данных, рассчитанный на 30 контактов.

Для каждой записи можно было ввести имя длиной до восьми символов и номер телефона, содержащий до 15 цифр.

Модель также поддерживает автоматическую сортировку записей и символы 13 языков. Среди них английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, польский, турецкий и другие.

Почему дизайн связывают с 80-ми

Модель DB-380G-1 выполнена в ретростиле, однако сама идея сохранять контакты в наручных часах действительно происходит с 1980-х.

В 1984 году Casio представила модели CD-40 и CD-401, которые могли запоминать десять комбинаций имен и телефонных номеров.

Тогда подобное устройство было особенно полезно для деловых людей, ведь позволяло носить важнейшие контакты прямо на запястье.

В следующем году компания выпустила часы DBC-60 и DBC-600 с функциями телефонной книги и планировщика.

Они могли хранить до 50 номеров и напоминать о запланированных делах.

Впоследствии мобильные телефоны избавили от таких моделей практической необходимости. Однако линейка Data Bank осталась узнаваемой благодаря футуристическому для своего времени дизайну, а ее часы превратились в модный ностальгический аксессуар.