"Сповнена радості". Наталі Портман вперше прокоментувала народження третьої дитини
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"Сповнена радості". Наталі Портман вперше прокоментувала народження третьої дитини

Акторка розповіла, як поповнення в родині змінило її погляди

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Наталі Портман (фото: Getty Images)
Дата: 26 жовтня 2026

Американська акторка Наталі Портман вперше публічно прокоментувала народження третьої дитини. Зірка фільму "Чорний лебідь" знялася в стильній фотосесії та поділилася поглядами на материнство.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на інтерв'ю зірки Harper's Bazaar.

Що сказала Наталі Портман про поповення в родині

45-річна акторка зізналася, що народження "маленької чарівної людини" наповнило її життя відчуттям захоплення й радості. Водночас вона не стала розкривати ім'я, стать або дату народження малюка.

Батьком дитини є її партнер, французький музичний продюсер і діджей Тангі Дестабль. Це їхня перша спільна дитина.

За словами Наталі, поява немовляти також подарувала новий погляд на те, як швидко дорослішають її старші діти - 15-річний син Алеф та 9-річна донька Амалія, які з'явилися у шлюбі з хореографом Бенжаменом Мільп'є.

"Я згадую, як зовсім нещодавно вони були маленькими, чистими створіннями і як швидко вони перетворилися на дивовижних людей з неповторними характерами, почуттям гумору та власними ідеями", - поділилася вона.


Що відомо про поповенення в родині акторки

Про третю вагітність Наталі розповіла у квітні 2026 року. Тоді вона назвала можливість знову стати мамою привілеєм і дивом.

Портман також припустила, що це остання вагітність у її житті. Цей час для акторки був особливим, адже вона відчувала більше спокою та краще розуміла свої бажання.

У липні Наталі також показала вагітний живіт в Instagram.

"Рахую дні до нашої зустрічі", - написала вона.


Про народження третьої дитини стало відомо у вересні цього року, коли акторку помітили з коханим та немовлям. За даними джерел, пологи проходили у Парижі.

Особисте життя Наталі Портман

Портман і Бенжамен Мільп'є розійшлися у 2023 році після понад десяти років шлюбу. Відтоді колишнє подружжя разом виховує двох дітей.

З новим коханим акторку вперше сфортографували У 2025 році. Французький музикант молодший за Портман на рік. Коментуючи ставлення до віку, в новому інтерв'ю зірка зізналася, що дедалі більше цінує любов.

"Мені здається, усе дуже просто: бути добрими й люблячими одне до одного та вміти сміятися. Ось що має значення. У цьому й полягає радість цього віку. Якщо цього немає, я не витрачатиму на це свій час", - зазначила вона.

Майбутні фільми Портман

Вже у грудні вийде чорна комедія "Галерист", у якій зірка грає представницю світу мистецтва.

Наступний проєкт акторки - романтична комедія "Good Sex" режисерки Ліни Данем, яка вийде на Netflix. Там вона втілює сімейну терапевтку, яка повертається до світу побачень.

В образі романтичних партнерів постануть Марк Руффало та Такер Піллсбері, відомий як Role Model. Для останнього ця робота стане дебютом у кіно.

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