"Полна радости". Натали Портман впервые прокомментировала рождение третьего ребенка
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"Полна радости". Натали Портман впервые прокомментировала рождение третьего ребенка

Актриса рассказала, как пополнение в семье изменило ее взгляды

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Натали Портман (фото: Getty Images)
Дата: 26 октября 2026

Американская актриса Натали Портман впервые публично прокомментировала рождение третьего ребенка. Звезда фильма "Черный лебедь" снялась в стильной фотосессии и поделилась взглядами на материнство.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на интервью звезды Harper's Bazaar.

Что сказала Натали Портман о пополнении в семье

45-летняя актриса призналась, что рождение "маленького очаровательного человека" наполнило ее жизнь ощущением восторга и радости. В то же время она не стала раскрывать имя, пол или дату рождения малыша.

Отцом ребенка является ее партнер, французский музыкальный продюсер и диджей Танги Дестабль. Это их первый общий ребенок.

По словам Натали, появление младенца также подарило новый взгляд на то, как быстро взрослеют ее старшие дети - 15-летний сын Алеф и 9-летняя дочь Амалия, которые появились в браке с хореографом Бенжаменом Мильпье.

"Я вспоминаю, как совсем недавно они были маленькими, чистыми созданиями и как быстро они превратились в удивительных людей с неповторимыми характерами, чувством юмора и собственными идеями", - поделилась она.


Что известно о поведении в семье актрисы

О третьей беременности Натали рассказала в апреле 2026 года. Тогда она назвала возможность снова стать мамой привилегией и чудом.

Портман также предположила, что это последняя беременность в ее жизни. Это время для актрисы было особенным, ведь она чувствовала больше покоя и лучше понимала свои желания.

В июле Натали также показала беременный живот в Instagram.

"Считаю дни до нашей встречи", - написала она.


О рождении третьего ребенка стало известно в сентябре этого года, когда актрису заметили с любимым и младенцем. По данным источников, роды проходили в Париже.

Личная жизнь Натали Портман

Портман и Бенжамен Мильпье разошлись в 2023 году после более чем десяти лет брака. С тех пор бывшие супруги вместе воспитывают двоих детей.

С новым любимым актрису впервые сфортографировали в 2025-м. Французский музыкант младше Портмана на год. Комментируя отношение к возрасту, в новом интервью звезда призналась, что все больше дорожит любовью.

"Мне кажется, все очень просто: быть добрыми и любящими друг друга и уметь смеяться. Вот что имеет значение. В этом и заключается радость этого возраста. Если этого нет, я не буду тратить на это свое время", - отметила она.

Будущие фильмы Портман

Уже в декабре выйдет черная комедия "Галерист", в которой звезда играет представительницу мира искусства.

Следующий проект актрисы - романтическая комедия "Good Sex" режиссера Лины Данем, которая выйдет на Netflix. Там она воплощает семейную терапевтку, которая возвращается в мир свиданий.

В образе романтических партнеров предстанут Марк Руффало и Такер Пиллсбери, известный как Role Model. Для последнего эта работа станет дебютом кино.

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