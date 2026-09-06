Натали Портман стала мамой в третий раз: что известно

Актриса, которая воспитывает двоих детей, родила первенца от нового любимого
45-летняя голливудская актриса Натали Портман родила ребенка от французского музыкального продюсера Танги Дестабля, с которым находится в отношениях.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People.
Как сообщил источник, актриса в третий раз стала мамой в августе в Париже. Имя и пол малыша пока не разглашают, но в сети уже стали появляться фото пары с младенцем.
Известно, что это первый общий ребенок Наталии с любимым Танги Дестаблем. У нее также есть 15-летний сын Алеф и 9-летняя дочь Амалия, которых она родила в браке с режиссером и хореографом Бенжаменом Мильпье.
Natalie Portman stepped out in Paris with partner Tanguy Destable and their newborn son, born August 25. pic.twitter.com/9RdlzqLrNb— Thought Catalog (@ThoughtCatalog) September 5, 2026
О третьей беременности Портман стало известно в апреле 2026 года. Тогда актриса рассказала о предстоящем пополнении в интервью Harper's Bazaar.
"Мы из Танги очень взволнованы. Я просто очень благодарна. Я знаю, что это большая привилегия и чудо", - поделилась она.
Портман также подчеркнула, что понимает, насколько непростым для многих людей может быть путь к отцовству.
"Я выросла, слыша о том, как тяжело забеременеть. Я знаю многих людей, которых люблю, и для которых это было очень сложно, поэтому хочу также относиться к этому с уважением", - рассказывала актриса.
В то же время она называла беременность особым периодом, исполненным радости и благодарности.
О романе актрисы с французским музыкальным продюсером стало известно в марте 2025 года. По данным СМИ, в тот момент они были вместе уже несколько месяцев.
Номи отношения начались спустя почти год после того, как Портман официально завершила свой брак с Мильпье. Их развод был оформлен во Франции в феврале 2024 года.
Портман и Дестабль почти не рассказывают о личной жизни, но иногда их начинают вместе на публике. Так, в марте 2025 года актриса поддержала любимого на западе Louis Vuitton на Неделе моды.