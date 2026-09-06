Натали Портман стала мамой в третий раз: что известно

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People .

Натали Портман родила третьего ребенка: что известно

Как сообщил источник, актриса в третий раз стала мамой в августе в Париже. Имя и пол малыша пока не разглашают, но в сети уже стали появляться фото пары с младенцем.

Известно, что это первый общий ребенок Наталии с любимым Танги Дестаблем. У нее также есть 15-летний сын Алеф и 9-летняя дочь Амалия, которых она родила в браке с режиссером и хореографом Бенжаменом Мильпье.

Natalie Portman stepped out in Paris with partner Tanguy Destable and their newborn son, born August 25. pic.twitter.com/9RdlzqLrNb — Thought Catalog (@ThoughtCatalog) September 5, 2026

О третьей беременности Портман стало известно в апреле 2026 года. Тогда актриса рассказала о предстоящем пополнении в интервью Harper's Bazaar.

"Мы из Танги очень взволнованы. Я просто очень благодарна. Я знаю, что это большая привилегия и чудо", - поделилась она.

Портман также подчеркнула, что понимает, насколько непростым для многих людей может быть путь к отцовству.

"Я выросла, слыша о том, как тяжело забеременеть. Я знаю многих людей, которых люблю, и для которых это было очень сложно, поэтому хочу также относиться к этому с уважением", - рассказывала актриса.

В то же время она называла беременность особым периодом, исполненным радости и благодарности.



Что известно об отношениях Натали Портман

О романе актрисы с французским музыкальным продюсером стало известно в марте 2025 года. По данным СМИ, в тот момент они были вместе уже несколько месяцев.

Номи отношения начались спустя почти год после того, как Портман официально завершила свой брак с Мильпье. Их развод был оформлен во Франции в феврале 2024 года.

Портман и Дестабль почти не рассказывают о личной жизни, но иногда их начинают вместе на публике. Так, в марте 2025 года актриса поддержала любимого на западе Louis Vuitton на Неделе моды.