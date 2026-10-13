Син Джуліанни Мур одружився: акторка показала молодят у день весілля

У родині голлівудської акторки Джуліанни Мур особливе свято - її 28-річний син Калеб Фрейндліх одружився з коханою Кібрією Морган. Зіркова мама поділилася в соціальних мережах відео з весільного святкування, а донька акторки показала нові сімейні фотографії.

Wave RBC.UA повідомляє, що про радісну подію 65-річна Джуліанна Мур розповіла в Instagram. На опублікованих кадрах молодята разом заходять до святкової зали, де на них уже чекають гості.

Як пройшло весілля

Для особливого дня Калеб обрав класичний чорний костюм із білою сорочкою та краваткою. Його обраниця Кібрія з'явилася у традиційній білій весільній сукні без бретелей.

Вбрання вирізнялося приталеним верхом, об'ємною довгою спідницею та елегантним шлейфом. Гладка тканина й відсутність мережива та декору надали образу стриманого вигляду.

"Це сталося! Ми любимо, любимо, любимо вас", - написала акторка, вітаючи сина та його дружину.

Також сімейними моментами зі святкування поділилася донька Джуліанни Мур - Лів Гелен. Вона опублікувала спільний знімок із мамою, а також фотографії з молодятами та батьком, режисером Бартом Фрейндліхом.

Джуліанна Мур з донькою (фото: скриншот)

Джуліанна Мур з родиною (фото: скриншот)

Для весільної урочистості Джуліанна обрала чорну сукню-комбінацію, яка підкреслила її стриманий елегантний стиль.

Лів Гелен віддала перевагу зеленій сукні, а Барт Фрейндліх з'явився на святі у класичному костюмі.

Название

Історія кохання Калеба Фрейндліха та Кібрії Морган

Вони були разом близько дев’яти років, перш ніж одружилися. Їхня історія кохання розпочалася у квітні 2017 року. Відтоді пара періодично ділилася спільними фотографіями в соціальних мережах і присвячувала одне одному ніжні привітання з нагоди важливих дат.

У серпні 2024 року Калеб освідчився коханій після понад семи років стосунків. Про заручини повідомила його мама, голлівудська акторка Джуліанна Мур, опублікувавши фотографії закоханих. На одному зі знімків Кібрія демонструвала обручку з діамантом.

У лютому 2026 року пара відсвяткувала дев’яту річницю стосунків. Калеб зворушливо привітав обраницю, зізнавшись, що пишається всім, що їм вдалося побудувати разом, і з нетерпінням чекає на весілля.

Кібрія неодноразово з’являлася в дописах Калеба. Зокрема, у лютому 2026 року він привітав її з днем народження, назвавши надзвичайно красивою та веселою людиною, яка робить світ кращим.

До привітань долучилася й Джуліанна Мур, залишивши теплий коментар майбутній невістці.