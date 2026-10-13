Сын Джулианны Мур женился: актриса показала молодоженов в день свадьбы
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Сын Джулианны Мур женился: актриса показала молодоженов в день свадьбы

28-летний Калеб Фрейндлих женился на любимой Кибрии Морган после девяти лет отношений

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Джулианна Мур и Калеб Фрейндлих (фото: Getty Images)
Дата: 13 октября 2026

В семье голливудской актрисы Джулианны Мур особенный праздник - ее 28-летний сын Калеб Фрейндлих женился на любимой Кибрии Морган. Звездная мама поделилась в социальных сетях видео со свадебного празднования, а дочь актрисы показала новые семейные фотографии.

Wave RBC.UA сообщает, что о радостном событии 65-летняя Джулианна Мур рассказала в Instagram. На опубликованных кадрах молодожены вместе заходят в праздничный зал, где их уже ждут гости.

Как прошла свадьба

В особенный день Калеб выбрал классический черный костюм с белой рубашкой и галстуком. Его избранница Кибрия появилась в традиционном белом свадебном платье без бретелей.

Наряды отличались приталенным верхом, объемной длинной юбкой и элегантным шлейфом. Гладкая ткань и отсутствие кружева и декора придали образу сдержанного вида.

"Это произошло! Мы любим, любим, любим вас", - написала актриса, поздравляя сына и его жену.

Также семейными моментами с празднования поделилась дочь Джулианны Мур - Лив Гелен. Она опубликовала совместный снимок с мамой, а также фотографии с молодоженами и отцом, режиссером Бартом Фрейндлихом.

Сын Джулианны Мур женился: актриса показала молодоженов в день свадьбы
Джулианна Мур с дочерью (фото: скриншот)
Сын Джулианны Мур женился: актриса показала молодоженов в день свадьбы
Джулианна Мур с семьей (фото: скриншот)

Для свадебного торжества Джулианна выбрала черное платье-комбинацию, подчеркнувшее ее сдержанный элегантный стиль.

Лив Гелен предпочла зеленое платье, а Барт Фрейндлих появился на празднике в классическом костюме.

Сын Джулианны Мур женился: актриса показала молодоженов в день свадьбы
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История любви Калеба Фрейндлиха и Кибрии Морган

Они были вместе около девяти лет, прежде чем поженились. Их история любви началась в апреле 2017 года. С тех пор пара периодически делилась общими фотографиями в социальных сетях и посвящала друг другу нежные поздравления по поводу важных дат.

В августе 2024 года Калеб сделал предложение любимой после более семи лет отношений. О помолвке сообщила его мама, голливудская актриса Джулианна Мур, опубликовав фотографии влюбленных. На одном из снимков Кибрия демонстрировала кольцо с бриллиантом.

В феврале 2026 года пара отпраздновала девятую годовщину отношений. Калеб трогательно приветствовал избранницу, признавшись, что гордится всем, что им удалось построить вместе, и с нетерпением ждет свадьбы.

Кибрия неоднократно появлялась в сообщениях Калеба. В частности, в феврале 2026 года он поздравил ее с днем рождения, назвав очень красивым и веселым человеком, который делает мир лучше.

К поздравлениям присоединилась и Джулианна Мур, оставив теплый комментарий будущий невестке.

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