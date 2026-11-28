Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус, за даними британських медіа, придивляються до заміського будинку в регіоні Котсволдс. Пара хотіла б оселитися там із дворічною донькою та мати постійну сімейну базу у Великій Британії.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на The Sun .

Де Паттінсон і Вотергаус хочуть оселитися

За інформацією співрозмовника The Sun, актор і співачка зацікавилися Котсволдсом через можливість жити більш усамітнено та спокійніше проводити час із родиною.

Інсайдер наголосив, що пошуки поки на початковому етапі: пара стежить за пропозиціями нерухомості в цьому районі.

Котсволдські пагорби (фото: Вікіпедія)

Паттінсон і Вотергаус мають житло в Лос-Анджелесі. Водночас через зйомки та гастролі їм доводиться багато подорожувати й надовго зупинятися в орендованих будинках.

Page Six зазначає, що представник Паттінсона не відповів на запит видання про коментар щодо цих планів.

Що Сьюкі розповідала про життя родини

Вотергаус раніше говорила, що після народження доньки родина часто змінювала місце проживання, підлаштовуючись під роботу.

"Ми жили в орендованих будинках і переїжджали кожні кілька місяців", - розповідала вона.

За словами співачки, головним було знайти місце, де вони з Паттінсоном і донькою могли б залишатися разом, попри насичені графіки.

Сьюкі також пояснювала, що в майбутньому хотіла б повернутися до Лондона, де виросла.

У розмовах про родинне життя вона наголошувала на важливості звичного розпорядку для доньки навіть під час гастролей.

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус (фото: Getty Images)

Як можливий переїзд пов’язують із Джеймсом Бондом

Джерело The Sun пов’язує інтерес пари до заміського будинку з новою роллю Паттінсона.

За словами інсайдера, акторові доведеться проводити багато часу у Великій Британії через роботу над наступним фільмом про агента 007.

16 листопада 2026 року Amazon MGM Studios офіційно оголосила, що нового Джеймса Бонда зіграє саме Паттінсон.

Режисером стрічки стане Дені Вільнев, а сценарій написав Стівен Найт. Актор назвав можливість зіграти 007 "честю всього життя".

Паттінсон стане наступником Деніела Крейґа, який востаннє з’явився в ролі Бонда у фільмі "Не час помирати" 2021 року.