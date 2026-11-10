Різдвяну пісню Олівії Родріго звинуватили у плагіаті хіта Роббі Вільямса: реакція співака

Британський співак Роббі Вільямс публічно підтримав американську виконавицю Олівію Родріго, чию першу різдвяну композицію take me home (4 christmas) почали порівнювати з його хітом Candy, випущеним у 2012 році.

Wave RBC.UA повідомляє, що артист не лише відкинув можливість судового позову, а й розкритикував тенденцію звинувачувати музикантів у плагіаті через схожість окремих мелодій.

Реакція Вільямса

Дискусія розгорнулася після виходу святкового синглу Родріго. Слухачі помітили в ньому музичні перегуки не лише з композицією Вільямса, а й із піснею Christmas Wrapping американського гурту The Waitresses, випущеною у 1981 році.

Саме остання стала одним із джерел натхнення для нової роботи співачки.

Вільямс відреагував на обговорення в соціальних мережах, опублікувавши розгорнутий допис в Instagram.

За його словами, він неодноразово стикався із ситуаціями, коли його власні пісні звинувачували у схожості з чужими творами. Водночас співак вважає, що далеко не кожна музична паралель є підставою для юридичних претензій.

"Я люблю Олівію Родріго. Вона мені подобається ще з часів brutal. Яка ж це неймовірна пісня. Хотів би, щоб я сам її написав", - зазначив музикант.

Коментуючи схожість між Candy та take me home (4 christmas), Вільямс припустив, що співачка могла ненавмисно використати музичний мотив, який нагадує його композицію.

Однак, за його словами, це його зовсім не турбує.

"Я не знаю, чи є тут формальна проблема з видавничими правами, авторським правом, чи взагалі жодної проблеми немає. І я не хочу цього з'ясовувати. Я не збираюся подавати на неї до суду", - наголосив артист.

Він також підкреслив, що визнає необхідність захищати авторські права музикантів, однак бачить різницю між справжнім привласненням чужої творчості та пошуком приводів для судових претензій через знайомі послідовності нот.

Музиканти надихаються творчістю попередників

На думку Вільямса, музиканти неминуче надихаються творчістю попередників, іноді навіть не усвідомлюючи цього. Надмірна увага до випадкових збігів може зашкодити музичній індустрії.

"Якщо ми й надалі каратимемо людей за те, що вони випадково приходять до чогось, що хтось уже створив раніше, то зрештою просто відлякаємо всіх від творчості", - пояснив він.

Наприкінці допису Вільямс ще раз звернувся безпосередньо до Родріго, назвавши її талановитою артисткою та побажавши їй щасливого Різдва.