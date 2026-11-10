Рождественскую песню Оливии Родриго обвинили в плагиате хита Робби Уильямса: реакция певца

Британский певец Робби Уильямс публично поддержал американскую исполнительницу Оливию Родриго, чью первую рождественскую композицию take me home (4 christmas) начали сравнивать с его хитом Candy, выпущенным в 2012 году.

Wave RBC.UA сообщает, что артист не только отверг возможность судебного иска, но и раскритиковал тенденцию обвинять музыкантов в плагиате из-за схожести отдельных мелодий.

Реакция Уильямса

Дискуссия развернулась после выхода праздничного сингла Родриго. Слушатели заметили в нем музыкальные переклики не только с композицией Уильямса, но и с песней Christmas Wrapping американской группы The Waitresses, выпущенной в 1981 году.

Именно последняя стала одним из источников вдохновения для новой работы певицы.

Уильямс отреагировал на обсуждение в социальных сетях, опубликовав развернутое сообщение в Instagram.

По его словам, он неоднократно сталкивался с ситуациями, когда его собственные песни обвиняли в сходстве с чужими произведениями. В то же время, певец считает, что далеко не каждая музыкальная параллель является основанием для юридических претензий.

"Я люблю Оливию Родриго. Она мне нравится еще со времен brutal. Какая же это невероятная песня. Хотел бы, чтобы я сам ее написал", - отметил музыкант.

Комментируя сходство между Candy и take me home (4 christmas), Уильямс предположил, что певица могла нечаянно использовать музыкальный мотив, напоминающий его композицию.

Однако, по его словам, это его совсем не беспокоит.

"Я не знаю, есть ли здесь формальная проблема с издательскими правами, авторским правом или вообще никакой проблемы нет. И я не хочу этого выяснять. Я не собираюсь подавать на нее в суд", - подчеркнул артист.

Он также подчеркнул, что признает необходимость защищать авторские права музыкантов, однако видит разницу между подлинным присвоением чужого творчества и поиском поводов для судебных претензий через знакомые последовательности нот.

Музыканты вдохновляются творчеством предшественников

По мнению Уильямса, музыканты неизбежно вдохновляются творчеством предшественников, иногда даже не осознавая этого. Чрезмерное внимание к случайным совпадениям может помешать музыкальной индустрии.

"Если мы и дальше будем наказывать людей за то, что они случайно приходят к чему-то, что кто-то уже создал раньше, то в конце концов просто отпугаем всех от творчества", - объяснил он.

В конце сообщения Уильямс еще раз обратился к Родриго, назвав ее талантливой артисткой и пожелав ей счастливого Рождества.