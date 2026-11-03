Ральф Лорен здобув третю перемогу на CFDA за чоловічий одяг

Відомий модельєр Ральф Лорен утретє отримав нагороду CFDA Menswear Designer of the Year. Американський дизайнер поповнив список професійних відзнак ще однією престижною премією, підтвердивши свій вплив на розвиток чоловічої моди та американської fashion-індустрії.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на результати CFDA .

Коли відбулась церемонія

Цьогорічна церемонія відбулася 2 листопада в Нью-Йорку, у Музеї природничої історії. Лауреатів оголосили в межах щорічної премії CFDA Fashion Awards, яку вважають однією з найважливіших нагород американської модної індустрії.

Переможців визначають представники професійної спільноти CFDA - дизайнери, редактори модних видань, журналісти та інші фахівці галузі.

Нагороду Лорену вручили актор Метт Деймон і дизайнер Тремейн Еморі. Цього року дизайнер змагався за звання найкращого американського дизайнера чоловічого одягу з Томом Брауном, Тоддом Снайдером, Віллі Чаваррією, а також дуетом Дао-Ї Чоу та Максвелла Осборна з Public School New York.

Для Ральфа Лорена це вже третя перемога в цій категорії. Раніше він отримував відзнаку у 1996 та 2007 роках. Таким чином, дизайнер повернувся до списку переможців майже через два десятиліття після своєї попередньої нагороди.

Коли Лорен заснував бренд

Лорен заснував свій бренд у 1967 році, розпочавши кар'єру з колекції чоловічих краваток під назвою Polo. Уже наступного року він представив першу повноцінну чоловічу колекцію.

Згодом дизайнер сформував упізнавану естетику, у якій поєдналися класичний американський стиль, спортивні мотиви, елементи преппі та позачасова елегантність.

За десятиліття роботи Ральф Лорен перетворив однойменну марку на міжнародний lifestyle-бренд, що охоплює одяг, аксесуари, парфумерію та товари для дому.

Він також залишається єдиним дизайнером, який отримав усі найвищі відзнаки CFDA, зокрема нагороди за жіночий і чоловічий одяг, внесок у розвиток роздрібної торгівлі та Lifetime Achievement Award за кар'єрні досягнення.

Премія 2026 року стала ще одним визнанням його багаторічного внеску в американську моду.