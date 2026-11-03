Ральф Лорен одержал третью победу на CFDA за мужскую одежду

Известный модельер Ральф Лорен в третий раз получил награду CFDA Menswear Designer of the Year. Американский дизайнер пополнил список профессиональных наград еще одной престижной премией, подтвердив свое влияние на развитие мужской моды и американской fashion-индустрии.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на результаты CFDA .

Когда состоялась церемония

Нынешняя церемония прошла 2 ноября в Нью-Йорке, в Музее естественной истории. Лауреатов объявили в рамках ежегодной премии CFDA Fashion Awards, считающейся одной из важнейших наград американской модной индустрии.

Победителей определяют представители профессионального сообщества CFDA - дизайнеры, редакторы модных изданий, журналисты и другие специалисты отрасли.

Награду Лорену вручили актер Мэтт Дэймон и дизайнер Тремейн Эмори. В этом году дизайнер соревновался за звание лучшего американского дизайнера мужской одежды с Томом Брауном, Тоддом Снайдером, Вилли Чаваррией, а также дуэтом Дао-Й Чоу и Максвелла Осборна из Public School New York.

Для Ральфа Лорена это третья победа в этой категории. Ранее он получил отличие в 1996 и 2007 годах. Таким образом, дизайнер вернулся в список победителей спустя почти два десятилетия после своей предыдущей награды.

Когда Лорен основал бренд

Лорен основал свой бренд в 1967 году, начав карьеру из коллекции мужских галстуков под названием Polo. Уже на следующий год он представил первую полноценную мужскую коллекцию.

Впоследствии дизайнер сформировал узнаваемую эстетику, в которой сочетались классический американский стиль, спортивные мотивы, элементы преппи и вневременная элегантность.

За десятилетие работы Ральф Лорен превратил одноименную марку в международный lifestyle-бренд, охватывающий одежду, аксессуары, парфюмерию и товары для дома.

Он также остается единственным дизайнером, который получил все самые высокие награды CFDA, в том числе награды за женскую и мужскую одежду, вклад в развитие розничной торговли и Lifetime Achievement Award за карьерные достижения.

Премия 2026 стала еще одним признанием его многолетнего вклада в американскую моду.