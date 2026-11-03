Джонні Депп у костюмі Скруджа влаштував сюрприз перехожим у Нью-Йорку

Джонні Депп несподівано з’явився в образі Ебенезера Скруджа в Нью-Йорку, щоб прорекламувати новий різдвяний фільм "Ебенезер". Актор постав перед перехожими у повному костюмі свого персонажа, який терпіти не може Різдво.

Як повідомляє Wave RBC.UA, промокампанія стрічки обігрує характер головного героя та його знамениту неприязнь до різдвяних свят. Прем’єра фільму запланована на 13 листопада 2026 року.

Перевтілення Джонні Деппа

Під час промоакції в Нью-Йорку Джонні Депп вирішив не обмежуватися традиційною рекламою фільму, а буквально перевтілився у свого героя. У повному образі Ебенезера Скруджа - з відповідним костюмом, гримом і похмурим виразом обличчя - актор несподівано з'явився в Bryant Park.

Його персонаж, відомий своєю нелюбов'ю до Різдва, став головним героєм цієї рекламної витівки: Депп переніс на вулиці Нью-Йорка атмосферу майбутньої стрічки та застав перехожих зненацька.

Це була незвична промокампанія, у якій актор продовжив грати персонажа навіть за межами знімального майданчика.

Що відомо про фільм

Нова стрічка "Ебенезер" (Ebenezer) - це готичне переосмислення повісті Чарльза Дікенса "Різдвяна пісня в прозі", опублікованої у 1843 році. Режисером виступив Тай Вест, відомий роботою над фільмами жахів.

За сюжетом, головний герой - заможний скнара Ебенезер Скрудж, який зневажає Різдво та людську доброту. У різдвяну ніч його відвідують привиди, які змушують переосмислити власне життя.

Окрім Деппа, у фільмі знялися Ієн Маккеллен, Руперт Грінт, Андреа Райзборо, Дейзі Рідлі, Сем Клафлін і Трамелл Тіллман.