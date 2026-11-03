Каллума Тернера назвали новим Джеймсом Бондом: чи є офіційне підтвердження

У медіа поширилися повідомлення, що британський актор Каллум Тернер нібито отримав роль Джеймса Бонда. Водночас станом на 3 листопада Amazon MGM Studios не оголосила нового виконавця ролі агента 007, тож інформація про затвердження Тернера залишається непідтвердженою.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на публікацію Showbiz411 .

Звідки взялися повідомлення про нового Бонда

2 листопада журналіст Роджер Фрідман опублікував у Showbiz411 короткий матеріал про можливе обрання Тернера на роль агента 007.

"Подейкують, що Каллум Тернер - наступний Джеймс Бонд", - написав він.

Автор не назвав джерела цієї інформації та не навів підтвердження від студії чи представників актора.

Уже в заголовку матеріалу йдеться про чутки, а ім'я Тернера як можливого Бонда подане зі знаком питання.

Фрідман також розмірковує, що Дуа Ліпа могла б виконати головну пісню до фільму.

Каллум Тернер і Дуа Ліпа (фото: Getty Images)

Цю ідею він прямо позначає як власне бачення, тож подавати її як оголошену участь співачки також немає підстав.

Що відомо про кастинг

В офіційному повідомленні від 14 травня Amazon MGM Studios підтвердила початок пошуку нового Бонда та пояснила, що не планує коментувати конкретні деталі кастингу до відповідного моменту.

Імені обраного актора в цьому повідомленні немає.

22 жовтня TheWrap із посиланням на неназваних інсайдерів повідомляло, що пропозиції пройти фінальні кінопроби отримали Каллум Тернер, Джек Лауден, Джош О'Коннор та ще один актор, ім'я якого не розкривали.

Студія тоді відмовилася від коментарів.

Це повідомлення стосувалося кандидатів на роль і не підтверджувало остаточного рішення щодо Тернера.

До слова, режисером нової стрічки про Джеймса Бонда стане Дені Вільнев.

Сценарій пише Стівен Найт, а продюсерами виступають Емі Паскаль і Девід Гейман.

Це буде наступний фільм основної бондіани після "Не час помирати", яким у 2021 році завершилася участь Деніела Крейга у франшизі.