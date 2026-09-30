Померла 13-річна донька актора Чада Лоу: родина зробила заяву

Родина актора не розкрила причину смерті дівчинки та попросила поважати її приватність
Американський актор Чад Лоу та його дружина, продюсерка Кім Пейнтер, повідомили про смерть їхньої доньки Фіони Геплер Лоу. Дівчинці було 13 років.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People, якому сім’я актора передала офіційну заяву.
"Ми глибоко спустошені втратою нашої улюбленої Фіони. Вона була люблячою дівчинкою - розумною, творчою і дуже любила танцювати", = зазначила родина.
Батьки додали, що Фіону обожнювали її сестри, а для всієї сім’ї вона була "світлом життя".
Рідні попросили про молитви та приватність у цей складний для них час.
Причину смерті дівчинки родина не назвала. Наприкінці заяви близькі закликали людей, які переживають проблеми з психічним здоров’ям або емоційну кризу, звертатися по професійну допомогу.
Донька Чада Лоу (фото: instagram.com/ichadlowe)
Фіона народилася 16 листопада 2012 року й була середньою з трьох доньок Чада Лоу та Кім Пейнтер. Подружжя також виховує 17-річну Мейбл і 10-річну Ніксі.
У листопаді 2025 року актор публічно привітав Фіону з 13-річчям. Він побажав доньці продовжувати "танцювати крізь життя" та зізнався, як сильно її любить.
Донька Чада Лоу (фото: instagram.com/ichadlowe)
За кілька місяців до цього сім’я втратила свій будинок унаслідок масштабної пожежі в районі Пасифік-Палісейдс у Лос-Анджелесі.
Тоді Лоу розповідав, що найбільше захоплюється силою та стійкістю своїх доньок, а батьківство називав головною радістю і привілеєм свого життя.
Чад Лоу з родиною (фото: instagram.com/ichadlowe)
Чад Лоу - 58-річний американський актор і режисер, молодший брат голлівудської зірки Роба Лоу.
Він знімався у серіалах "Життя триває", "Милі ошуканки", "Швидка допомога" та "Кістки".
За роль Джессі Маккенни у серіалі "Життя триває" актор отримав премію "Еммі". З Кім Пейнтер він одружений із 2010 року.