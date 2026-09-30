Умерла 13-летняя дочь актера Чада Лоу: семья сделала заявление
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Умерла 13-летняя дочь актера Чада Лоу: семья сделала заявление

Семья актера не раскрыла причину смерти девочки и попросила уважать ее приватность

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Чад Лоу с семьей (фото: instagram.com/ichadlowe)
Дата: 30 сентября 2026

Американский актер Чад Лоу и его жена, продюсер Ким Пейнтер, сообщили о смерти их дочери Фионы Геплер Лоу. Девочке было 13 лет.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People, которому семья актера передала официальное заявление.

Что семья рассказала о Фионе

"Мы глубоко опустошены потерей нашей любимой Фионы. Она была любящей девочкой - умной, творческой и очень любила танцевать", - отметила семья.

Родители добавили, что Фиону обожали ее сестры, а для всей семьи она была "светом жизни".

Родные попросили о молитве и конфиденциальности в это сложное для них время.

Причины смерти девочки семья не назвала. В конце заявления близкие призвали людей, переживающих проблемы с психическим здоровьем или эмоциональный кризис, обращаться за профессиональной помощью.

Умерла 13-летняя дочь актера Чада Лоу: семья сделала заявлениеДочь Чада Лоу (фото: instagram.com/ichadlowe)

Фиона родилась 16 ноября 2012 года и была средней из трех дочерей Чада Лоу и Ким Пейнтер. Супруги также воспитывают 17-летнюю Мейбл и 10-летнюю Никси.

В ноябре 2025 года актер публично поздравил Фиону с 13-летием. Он пожелал дочери продолжать танцевать сквозь жизнь и признался, как сильно ее любит.

Умерла 13-летняя дочь актера Чада Лоу: семья сделала заявлениеДочь Чада Лоу (фото: instagram.com/ichadlowe)

За несколько месяцев до этого семья потеряла свой дом в результате масштабного пожара в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе.

Тогда Лоу рассказывал, что больше всего увлекается силой и стойкостью своих дочерей, а отцовство называл главной радостью и привилегией своей жизни.

Умерла 13-летняя дочь актера Чада Лоу: семья сделала заявлениеЧад Лоу с семьей (фото: instagram.com/ichadlowe)

Кто такой Чад Лоу

Чад Лоу - 58-летний американский актер и режиссер, младший брат голливудской звезды Роба Лоу.

Он снимался в сериалах "Жизнь продолжается", "Милые обманщики", "Скорая помощь" и "Кости".

За роль Джесси Маккенны в сериале "Жизнь продолжается" актер получил премию "Эмми". С Ким Пейнтер он женат с 2010 года.

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