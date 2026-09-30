Умерла 13-летняя дочь актера Чада Лоу: семья сделала заявление

Семья актера не раскрыла причину смерти девочки и попросила уважать ее приватность
Американский актер Чад Лоу и его жена, продюсер Ким Пейнтер, сообщили о смерти их дочери Фионы Геплер Лоу. Девочке было 13 лет.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People, которому семья актера передала официальное заявление.
"Мы глубоко опустошены потерей нашей любимой Фионы. Она была любящей девочкой - умной, творческой и очень любила танцевать", - отметила семья.
Родители добавили, что Фиону обожали ее сестры, а для всей семьи она была "светом жизни".
Родные попросили о молитве и конфиденциальности в это сложное для них время.
Причины смерти девочки семья не назвала. В конце заявления близкие призвали людей, переживающих проблемы с психическим здоровьем или эмоциональный кризис, обращаться за профессиональной помощью.
Дочь Чада Лоу (фото: instagram.com/ichadlowe)
Фиона родилась 16 ноября 2012 года и была средней из трех дочерей Чада Лоу и Ким Пейнтер. Супруги также воспитывают 17-летнюю Мейбл и 10-летнюю Никси.
В ноябре 2025 года актер публично поздравил Фиону с 13-летием. Он пожелал дочери продолжать танцевать сквозь жизнь и признался, как сильно ее любит.
Дочь Чада Лоу (фото: instagram.com/ichadlowe)
За несколько месяцев до этого семья потеряла свой дом в результате масштабного пожара в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе.
Тогда Лоу рассказывал, что больше всего увлекается силой и стойкостью своих дочерей, а отцовство называл главной радостью и привилегией своей жизни.
Чад Лоу с семьей (фото: instagram.com/ichadlowe)
Чад Лоу - 58-летний американский актер и режиссер, младший брат голливудской звезды Роба Лоу.
Он снимался в сериалах "Жизнь продолжается", "Милые обманщики", "Скорая помощь" и "Кости".
За роль Джесси Маккенны в сериале "Жизнь продолжается" актер получил премию "Эмми". С Ким Пейнтер он женат с 2010 года.