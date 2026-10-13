Помер український комік Веня - зірка "Ліги сміху" та "Ветеранів космічних військ"
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Помер український комік Веня - зірка "Ліги сміху" та "Ветеранів космічних військ"

Гумористу було 32 роки, а влітку він одружився

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Веня з ВКВ помер у 32 роки (фото: instagram.com/ven4os)
Дата: 13 жовтня 2026

Помер український гуморист Олександр Венедчук, відомий як Веня. Він був учасником "Ліги сміху" та команди "Ветерани космічних військ", а у 2025 році переніс крововилив у мозок і кілька операцій.

Як передає Wave RBC.UA, трагічну звісту повідомили в Instagram ВКВ.

Веня з ВКВ помер: що відомо

"Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст, але сьогодні пішов з життя Олександр "Веня" Венедчук”, - зазначила команда в дописі.

Причину трагедії вони не повідомили. Інформацію про час і місце прощання з гумористом пообіцяли оголосити пізніше.

Помер український комік Веня - зірка &quot;Ліги сміху&quot; та &quot;Ветеранів космічних військ&quot;
Олександр Венедчук помер (фото: instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk)

Як відреагували в мережі

Новина стала шоком для прихильників та колег гумориста.

  • "Спочивай з миром", - написав Андрій Лузан.
  • "Просто не можу повірити", - прокоментув Женя Янович.
  • "Як же так?" - відреагувала Надя Дорофєєва.
  • "Це якийсь страшний сон. Мої співчуття всім близьким і вам, хлопці! Все-таки ціла велика історія у вас на трьох", - написала Маша Єфросиніна.
  • "Співчуття близьким", - прокоментував Іван Люлєнов.
  • "Не можу в це повірити... Скажіть, що це помилка", - відреагувала Раміна.
  • "Світла памʼять. Співчуваю усім близьким. Шок. Сум", - написав MONATIK.

Що відомо про Веню

Венедчук народився 2 квітня 1994 року. Він був українським коміком, колишнім учасником команди "Ветерани космічних військ", до складу якої також входять Артем Дамницький та Влад Куран, і "Ліги сміху".

У грудні 2025 року гуморист оголосив про вихід із ВКВ. Він заявив, що це було його особисте рішення, і наголосив, що не мав конфліктів із колегами.

"Я більше не "Ветеран космічних військ". Жодних конфліктів, жодних непорозумінь, це лише моє рішення. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте і підтримаєте, повірте, так буде краще", - написав тоді він.

Помер український комік Веня - зірка &quot;Ліги сміху&quot; та &quot;Ветеранів космічних військ&quot;
Веня покинув ВКВ в грудні 2025 року (фото: instagram.com/ven4os)

Здоров'я та особисте життя коміка

На початку 2025 року Олександру стало зле під час знімань шоу "Еліас", яке виходить на YouTube-каналі ВКВ. Його госпіталізували, після чого лікарі діагностували крововилив у мозок і провели екстрену операцію.

Після цього комік тривалий час не брав участі в зніманнях за рекомендаціями медиків. У березні він почав поступово повертатися на екрани.

Помер український комік Веня - зірка &quot;Ліги сміху&quot; та &quot;Ветеранів космічних військ&quot;
Венедчук переніс крововилив у мозок (фото: instagram.com/ven4os)

У вересні Венедчук розповів про новий етап реабілітації та ще одну перенесену операцію.

"Тепер 35% моєї голови - це сплав титану і якоїсь супер-пупер штуки, але це не важливо. Важливо, що все ок, життя продовжується, лікування продовжується", - поділився він.

У червні 2026 року Венедчук одружився зі своєю коханою Кариною. Пара була разом понад вісім років. Про важливу подію в особистому житті гуморист повідомив у соцмережах, опублікувавши спільне фото з дружиною.

Помер український комік Веня - зірка &quot;Ліги сміху&quot; та &quot;Ветеранів космічних військ&quot;
Венедчук одружився (скриншот)
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