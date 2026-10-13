Умер украинский комик Веня - звезда "Лиги смеха" и "Ветеранов космических войск"
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Умер украинский комик Веня - звезда "Лиги смеха" и "Ветеранов космических войск"

Юмористу было 32 года, а летом он женился

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Веня из СКВ умер в 32 года (фото: instagram.com/ven4os)
Дата: 13 октября 2026

Умер украинский юморист Александр Венедчук, известный как Веня. Он был участником "Лиги смеха" и команды "Ветераны космических войск", а в 2025 году перенес кровоизлияние в мозг и несколько операций.

Как передает Wave RBC.UA, трагическую известие сообщили в Instagram ВКВ.

Веня из СКВ умер: что известно

"Не верится, что сейчас приходится писать этот текст, но сегодня ушел из жизни Александр "Веня" Венедчук", - отметила команда в сообщении.

Причину трагедии они не сообщили. Информацию о времени и месте прощания с юмористом пообещали объявить позже.

Умер украинский комик Веня - звезда &quot;Лиги смеха&quot; и &quot;Ветеранов космических войск&quot;
Александр Венедчук скончался (фото: instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk)

Как отреагировали в сети

Эта новость стала шоком для поклонников и коллег юмориста.

  • "Покойся с миром", - написал Андрей Лузан.
  • "Просто не могу поверить", - прокомментировал Женя Янович.
  • "Как же так?" - отреагировала Надя Дорофеева.
  • "Это какой-то страшный сон. Мои соболезнования всем близким и вам, ребята! Все-таки у вас троих целая большая история", - написала Маша Ефросинина.
  • "Соболезнования близким", - прокомментировал Иван Люленов.
  • "Не могу в это поверить... Скажите, что это ошибка", - отреагировала Рамина.
  • "Светлая память. Соболезную всем близким. Шок. Печаль", - написал MONATIK.

Что известно о Вене

Венедчук родился 2 апреля 1994 года. Он был украинским комиком, бывшим участником команды "Ветераны космических войск" и "Лиги смеха".

В декабре 2025 года юморист объявил о выходе из ВКВ. Он заявил, что это было его личное решение, и подчеркнул, что не имел конфликтов с коллегами.

"Я больше не "Ветеран космических войск". Никаких конфликтов, никаких недоразумений, это только мое решение. Надеюсь, вы меня поймете и поддержите, поверьте, так будет лучше", - написал тогда он.

Умер украинский комик Веня - звезда &quot;Лиги смеха&quot; и &quot;Ветеранов космических войск&quot;
Веня покинул ВКВ в декабре 2025 (фото: instagram.com/ven4os)

Здоровье и личная жизнь комика

В начале 2025 года Александру стало плохо во время съемок шоу Элиас, которое выходит на YouTube-канале ВКВ. Его госпитализировали, после чего врачи диагностировали кровоизлияние в мозг и провели экстренную операцию.

После этого комик долго не участвовал в съемках по рекомендациям медиков. В марте он начал постепенно возвращаться на экраны.

Умер украинский комик Веня - звезда &quot;Лиги смеха&quot; и &quot;Ветеранов космических войск&quot;
Венедчук перенес кровоизлияние в мозг (фото: instagram.com/ven4os)

В сентябре Венедчук рассказал о новом этапе реабилитации и еще одной перенесенной операции.

"Теперь 35% моей головы - это сплав титана и какой-то супер-пупер штуки, но это не важно. Важно, что все ок, жизнь продолжается, лечение продолжается", – поделился он.

В июне 2026 года Венедчук женился на своей любимой Карине. Пара была вместе более восьми лет. О важном событии в личной жизни юморист сообщил в соцсетях, опубликовав совместное фото с супругой.

Умер украинский комик Веня - звезда &quot;Лиги смеха&quot; и &quot;Ветеранов космических войск&quot;
Венедчук женился (скриншот)
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