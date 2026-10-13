Умер украинский комик Веня - звезда "Лиги смеха" и "Ветеранов космических войск"

Юмористу было 32 года, а летом он женился
Умер украинский юморист Александр Венедчук, известный как Веня. Он был участником "Лиги смеха" и команды "Ветераны космических войск", а в 2025 году перенес кровоизлияние в мозг и несколько операций.
Как передает Wave RBC.UA, трагическую известие сообщили в Instagram ВКВ.
"Не верится, что сейчас приходится писать этот текст, но сегодня ушел из жизни Александр "Веня" Венедчук", - отметила команда в сообщении.
Причину трагедии они не сообщили. Информацию о времени и месте прощания с юмористом пообещали объявить позже.
Эта новость стала шоком для поклонников и коллег юмориста.
Венедчук родился 2 апреля 1994 года. Он был украинским комиком, бывшим участником команды "Ветераны космических войск" и "Лиги смеха".
В декабре 2025 года юморист объявил о выходе из ВКВ. Он заявил, что это было его личное решение, и подчеркнул, что не имел конфликтов с коллегами.
"Я больше не "Ветеран космических войск". Никаких конфликтов, никаких недоразумений, это только мое решение. Надеюсь, вы меня поймете и поддержите, поверьте, так будет лучше", - написал тогда он.
В начале 2025 года Александру стало плохо во время съемок шоу Элиас, которое выходит на YouTube-канале ВКВ. Его госпитализировали, после чего врачи диагностировали кровоизлияние в мозг и провели экстренную операцию.
После этого комик долго не участвовал в съемках по рекомендациям медиков. В марте он начал постепенно возвращаться на экраны.
В сентябре Венедчук рассказал о новом этапе реабилитации и еще одной перенесенной операции.
"Теперь 35% моей головы - это сплав титана и какой-то супер-пупер штуки, но это не важно. Важно, что все ок, жизнь продолжается, лечение продолжается", – поделился он.
В июне 2026 года Венедчук женился на своей любимой Карине. Пара была вместе более восьми лет. О важном событии в личной жизни юморист сообщил в соцсетях, опубликовав совместное фото с супругой.