У Польщі помер голлівудський актор Стейсі Кіч: йому було 85 років

Американський актор Стейсі Кіч (Stacy Keach), відомий ролями в кіно, на телебаченні та численними театральними постановками за творами Вільяма Шекспіра, помер у віці 85 років.

Як повідомляє Wave RBC.UA, про його смерть повідомила дружина Малгоша Томассі Кіч у заяві для Hollywood Reporter.

Коли помер актор

Актор пішов із життя у вівторок, 10 листопада, у своєму сімейному будинку в місті Магдаленка поблизу Варшави, Польща. Причиною смерті стали серйозні проблеми із серцем та серцева недостатність, із якими він тривалий час боровся.

У заяві дружина актора назвала його не лише видатним артистом, якого любили глядачі в усьому світі, а й коханим чоловіком і близькою людиною.

Вона зазначила, що його смерть залишила величезну порожнечу в родині, однак пам'ять про його талант, неповторний голос і любов житиме й надалі.

Стейсі Кіч (фото: Getty Images)

Кар'єра Стейсі Кіча

Стейсі Кіч народився 2 червня 1941 року в американському місті Саванна, штат Джорджія. Він здобув акторську освіту в Єльській школі драми, а також навчався в Лондонській академії музичного та драматичного мистецтва за програмою Фулбрайта.

На початку кар'єри актор привернув увагу критиків завдяки театральним роботам, зокрема в постановках за творами Шекспіра. За свою кар'єру він зіграв Гамлета, Макбета, Річарда III, Фальстафа та короля Ліра.

Стейсі Кіч (фото: wikipedia.org)

Коли він став відомий

Ширшій аудиторії Кіч став відомий завдяки ролі приватного детектива Майка Гаммера в однойменному телевізійному серіалі, який стартував у 1984 році.

Також серед його помітних робіт - фільми "Товстун»" (Fat City) режисера Джона Г'юстона, "Американська історія Ікс", "Небраска" та "Спадок Борна".

Окреме місце у фільмографії актора посідає телевізійний мінісеріал "Гемінґвей" 1988 року, у якому він зіграв письменника Ернеста Гемінґвея. За цю роботу Кіч отримав премію "Золотий глобус" і номінацію на "Еммі".

У 2015 році його включили до Зали слави американського театру. Серед інших телевізійних проєктів актора - серіали "Втеча з в'язниці", "Тітус" і "Блакитна кров".

Стейсі Кіч був одружений із польською акторкою Малгошею Томассі. У подружжя є двоє дітей - Шеннон і Кароліна.