В Польше умер голливудский актер Стейси Кич: ему было 85 лет

Американский актер Стейси Кич (Stacy Keach), известный ролями в кино, на телевидении и многочисленными театральными постановками по произведениям Уильяма Шекспира, умер в возрасте 85 лет.

Как сообщает Wave RBC.UA, о его смерти сообщила супруга Малгоша Томасси Кич в заявлении для Hollywood Reporter.

Когда умер актер

Актер ушел из жизни во вторник, 10 ноября, в своем семейном доме в городе Магдаленко вблизи Варшавы, Польша. Причиной смерти стали серьезные проблемы с сердцем и сердечная недостаточность, с которыми он долго боролся.

В заявлении жена актера назвала его не только выдающимся артистом, которого любили зрители по всему миру, но и любимым мужем и близким человеком.

Она отметила, что его смерть оставила огромную пустоту в семье, однако память о его таланте, неповторимом голосе и любви будет жить и дальше.

Стейси Кич (фото: Getty Images)

Карьера Стейси Кича

Стейси Кич родился 2 июня 1941 года в американском городе Саванна, штат Джорджия. Он получил актерское образование в Йельской школе драмы, а также учился в Лондонской академии музыкального и драматического искусства по программе Фулбрайта.

В начале карьеры актер привлек внимание критиков благодаря театральным работам, в частности, в постановках по произведениям Шекспира. За свою карьеру он сыграл Гамлета, Макбета, Ричарда III, Фальстафа и короля Лира.

Стейси Кич (фото: wikipedia.org)

Когда он стал известен

Более широкой аудитории Кич стал известен благодаря роли частного детектива Майка Гаммера в одноименном телевизионном сериале, стартовавшем в 1984 году.

Также среди его заметных работ - фильмы "Толстяк" (Fat City) режиссера Джона Хьюстона, "Американская история Икс", "Небраска" и "Наследие Борна".

Отдельное место в фильмографии актера занимает телевизионный минисериал "Гемингуэй" 1988 года, в котором он сыграл писателя Эрнеста Хемингуэя. За эту работу Кич получил премию "Золотой глобус" и номинацию на "Эмми".

В 2015 году его включили в Зал славы американского театра. Среди других телевизионных проектов актера - сериалы "Побег из тюрьмы", "Титус" и "Голубая кровь".

Стейси Кич был женат на польской актрисе Малгоше Томасси. У супругов есть двое детей - Шеннон и Каролина.