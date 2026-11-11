Пол Маккартні увійшов до трійки найбагатших музикантів світу

Колишній учасник The Beatles Пол Маккартні офіційно приєднався до клубу мільярдерів. Wave RBC.UA повідомляє, що за оцінками Forbes , статки 84-річного музиканта сягнули 1,4 млрд доларів. Це зробило його третім найбагатшим музикантом світу після Jay-Z та Тейлор Свіфт.

Хто увійшов у трійку

Перше місце в рейтингу посідає Jay-Z зі статками близько 2,8 млрд доларів. Тейлор Свіфт розташувалася на другій сходинці з 2 млрд доларів, а Маккартні посів трійку лідерів.

Значну частину капіталу музиканта забезпечує його видавнича компанія MPL Communications, яку він заснував у 1969 році, ще до розпаду The Beatles. Вона управляє правами на його власний музичний каталог, а також володіє авторськими правами на твори інших виконавців.

Пол Маккартні (фото: wikipedia.org)

Зокрема, Маккартні свого часу придбав музичний каталог рок-н-рольного виконавця Бадді Голлі. До портфеля компанії також увійшли права на бродвейські мюзикли та відомі різдвяні композиції. Серед них - It's Beginning to Look a Lot Like Christmas і The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire).

За оцінками видання, цей напрям бізнесу приніс музикантові майже чверть мільярда доларів.

Пол Маккартні (фото: wikipedia.org)

Спадщина Маккартні

Ще одним важливим джерелом доходу залишається спадщина The Beatles. Маккартні отримує 25% прибутків холдингової компанії Apple Corps, яка щороку генерує близько 50 млн доларів завдяки стримінгу, продажу вінілових платівок та мерчу гурту.

Крім того, його частка в авторських правах на пісні The Beatles оцінюється щонайменше у 200 млн доларів. Вона приносить музикантові приблизно 10 млн доларів щороку.

Пол Маккартні (фото: wikipedia.org)

На фінансове становище артиста також вплинули багаторічні гастролі. Зокрема, під час туру Got Back, який тривав із 2022-го до 2025 року, він дав 79 концертів.

Серед інших активів музиканта - нерухомість у Великій Британії та США, а також колекція мистецтва з роботами Пабло Пікассо та Рене Магрітта.

Попри поважний вік, Пол Маккартні продовжує музичну кар'єру. У травні 2026 року він випустив свій 20-й сольний альбом The Boys of Dungeon Lane, а також залишається однією з найвпливовіших постатей в історії популярної музики.