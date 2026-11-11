Пол Маккартни вошел в тройку самых богатых музыкантов мира

Значительную часть этого капитала ему принесли музыкальные права и издательский бизнес
Бывший участник The Beatles Пол Маккартни официально присоединился к клубу миллиардеров. Wave RBC.UA сообщает, что по оценкам Forbes, состояние 84-летнего музыканта достигло 1,4 млрд долларов. Это сделало его третьим самым богатым музыкантом мира после Jay-Z и Тейлор Свифт.
Первое место в рейтинге занимает Jay-Z с состоянием около 2,8 млрд долларов. Тейлор Свифт расположилась на второй строчке с 2 млрд долларов, а Маккартни занял тройку лидеров.
Значительную часть капитала музыканта обеспечивает его издательская компания MPL Communications, основанная в 1969 году, еще до распада The Beatles. Она управляет правами на его собственный музыкальный каталог, а также владеет авторскими правами на произведения других исполнителей.
В частности, Маккартни в свое время приобрел музыкальный каталог рок-н-рольного исполнителя Бадди Голли. В портфель компании также вошли права на бродвейские мюзиклы и известные рождественские композиции. Среди них - It's Beginning to Look a Lot Like Christmas и The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire).
По оценкам издания, это направление бизнеса принесло музыканту почти четверть миллиарда долларов.
Еще одним важным источником дохода остается наследие The Beatles. Маккартни получает 25% доходов холдинговой компании Apple Corps, которая ежегодно генерирует около 50 млн долларов благодаря стримингу, продаже виниловых пластинок и мерчей группы.
Кроме того, его доля в авторских правах на песне The Beatles оценивается по меньшей мере в 200 млн долларов. Она приносит музыканту примерно 10 млн долларов ежегодно.
На финансовое положение артиста также отразились многолетние гастроли. В частности, во время тура Got Back, который длился с 2022 по 2025 год, он дал 79 концертов.
Среди других активов музыканта - недвижимость в Великобритании и США, а также коллекция искусства с работами Пабло Пикассо и Рене Магритта.
Несмотря на солидный возраст, Пол Маккартни продолжает музыкальную карьеру. В мае 2026 он выпустил свой 20-й сольный альбом The Boys of Dungeon Lane, а также остается одной из самых влиятельных фигур в истории популярной музыки.